Stand: 23.10.2023 08:57 Uhr

20 Kilogramm schwere Schildkröte tot in Ellerbek gefunden

Eine tote, große Schildkröte in der Wildtierstation Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg) gibt Rätsel auf. Das Tier war am Freitag von Spaziergängern in Ellerbek gefunden worden. Zu dem Zeitpunkt war die 20 Kilogramm schwere und circa 40 Jahre alte Schildkröte schon tot. Nach ersten Untersuchungen der Wildtierstation war sie möglicherweise erfroren. Bei dem exotischen Tier handelt es sich laut Stationsleiter Christian Erdmann um eine Spornschildkröte - sie gilt als vom Aussterben bedroht. Wer das Tier in Ellerbek abgelegt hat, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2023 08:30 Uhr

Zigarettenautomat im Kreis Pinneberg gesprengt

Mit einem riesigen Knall sind in der Nacht zu Sonntag einige Anwohnerinnen und Anwohner in Wedel im Kreis Pinneberg geweckt worden. Ein Zigarettenautomat wurde um kurz vor Mitternacht im Wohngebiet zwischen Heinstraße und Hasenkamp gesprengt. Die Abdeckung flog meterweit, der Automat wurde aus der Verankerung gerissen. Umstehende Fahrzeuge wurden von Trümmerteilen beschädigt. Der Täter ist noch flüchtig. Ein Mann soll laut Zeugenaussagen auf einem Fahrrad in Richtung Waldgebiet und Hamburg geflohen sein. Angaben zur Beute machte die Polizei nicht. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2023 08:30 Uhr

Wenige Sturmschäden in Südholstein

Der Sturm "Wolfgang" hat am Wochenende in Südholstein verhältnismäßig wenig Schaden hinterlassen. Die Leitstelle West, die für Pinneberg und Segeberg zuständig ist, meldete insgesamt 120 wetterbedingte Anrufe. Es gab neben umgeknickten oder entwurzelten Bäumen einige Gerüst- und Dachteile, die sich gelockert hatten. In der Leitstelle Süd gingen für die Kreise Stormarn, Herzogtum-Lauenburg und Ostholstein insgesamt 357 Notrufe ein - große Schäden gab es in Stormarn nicht. In Reinfeld musste aufgrund von zu viel Wasser, das Abfischen der Karpfenteiche abgesagt werden. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2023 08:30 Uhr

Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

