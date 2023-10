Stand: 20.10.2023 08:56 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Sturm und Regen - Auch Südholstein ist betroffen

Die Auswirkungen der aktuellen Sturmflut sind auch in Südholstein zu spüren, bis zum Sonnabend warnt der Deutsche Wetterdienst aber für Teile Südholsteins vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten um die 70 Kilometer pro Stunde. Bisher meldet die Leitstelle West nur kleinere Einsätze. So ist zum Beispiel in Leezen, im Kreis Segeberg, ein Baum auf die B432 gefallen, die Straße war daraufhin kurzzeitig gesperrt. Für den Nachmittag werden Dauerregen und durch den Ostwind ein zwei Meter niedriger Stand für das Niedrigwasser erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2023 08:30 Uhr

Ermittlungserfolg nach Durchsuchungen auch in Südholstein

Laut Hamburger Polizei haben Beamte am Donnerstag 18 Wohnungen und Häuser durchsucht, davon vier in Ahrensburg (Kreis Stormarn) und Pinneberg. Die Durchsuchungen richteten sich gegen mehrere Jugendliche, sie sollen andere Jugendlichen überfallen und teilweise Bargeld, Wertgegenstände und Kleidungsstücke gestohlen haben. Die Polizei ermittelt ob sie für weitere Überfälle verantwortlich sein könnten. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2023 08:30 Uhr

Landesmeisterschaften im Hallen-Gespannfahren

In Negernbötel im Kreis Segeberg finden am Sonnabend zum ersten mal die Landesmeisterschaften im Hallen-Gespannfahren statt. Insgesamt sind 80 Pferdegespanne laut Veranstalterin Mareike Harm angemeldet. Im Gegensatz zum bekannten Sommerturnier, dem Fahrfest des Nordens in Bad Segeberg, gibt es beim Hallenturnier etwas andere Anforderungen an die Pferde, so Harm: "Bei der Outdoor-Saison haben wir ja einen kombinierten Wettbewerb, der aus Dressur-, Gelände- und Kegelfahren besteht. Hier in der Halle wird wirklich nur ein Parcours gefahren. Da geht's um Schnelligkeit, natürlich auch um Präzision." Das Turnier auf dem Hof Rützenhagen in Negernbötel beginnt am Morgen mit den Amateurprüfungen, ab dem Mittag wird der Landesmeister ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2023 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

