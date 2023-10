Stand: 19.10.2023 09:52 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Feuerwehr rettet Reetdachhäuser in Tornesch

In Tornesch (Kreis Pinneberg) hat die freiwillige Feuerwehr in der Nacht das Übergreifen eines Feuers auf zwei Reetdachhäuser verhindert. Gegen 0.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, da ein Schuppen brannte. Die Flammen drohten auf die beiden daneben liegenden Reetdachhäuser überzugreifen. Sechs Anwohnerinnen und Anwohner konnte die Polizei in Sicherheit bringen. Aufgrund des starken Windes hatte sich das Feuer auch auf mehrere Bäume ausgebreitet. Nach etwa 40 Minuten hatten die rund 35 Einsatzkräfte den Brand gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2023 08:30 Uhr

Wolfswelpe aus Segeberg nach Unfall getötet

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Wahlstedt und Heidmühlen (beide Kreis Segeberg) soll einer der beiden Wolfswelpen aus dem Segeberger Forst ums Leben gekommen sein. Das hat das Umweltministerium am Mittwoch mitgeteilt. Der Verkehrsunfall passierte demnach bereits am vergangenen Freitag. Am Unfallort fanden Mitarbeitende des Wolfsmanagements kein verletztes oder totes Tier. Einen Tag später entdeckten Pilzsammler den schwer verletzten jungen Wolf im Dickicht am Fahrbahnrand. Der fünfeinhalb Monate alte Welpe musste von einem Wolfsbetreuer getötet werden. Seit fast einem halben Jahr lebt im Segeberger Forst ein Wolfsrudel mit zwei Welpen. Es ist das erste in Schleswig-Holstein seit fast 200 Jahren. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2023 08:30 Uhr

A1: Anschlussstelle Reinfeld auch Richtung Süden gesperrt

Auf der A1 ist in Fahrtrichtung Süden die Anschlussstelle Reinfeld (Kreis Stormarn) von heute Abend an bis Sonnabend jeweils von 20 bis 6 Uhr gesperrt. Im Zuge einer neuen Brückenüberführung wird an den Zufahrtsrampen gearbeitet. In Fahrtrichtung Norden ist die Anschlussstelle bereits seit vergangenen März gesperrt. Wie am Mittwoch bekannt wurde, verzögert sich der Neubau der Brücke um mehrere Monate. Laut Autobahn GmbH ist die Fertigstellung nun für Anfang 2024 geplant. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2023 08:30 Uhr

