Autofahrer ohne Führerschein rast Polizei auf A1 davon

Im Kreis Stormarn hat sich ein Autofahrer ohne Führerschein mit der Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert. Der 25-jährige Mann aus Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) wollte sich laut Polizei nicht kontrollieren lassen. Zollbeamte hatten ihm gestern Mittag auf der A1 bei Reinfeld die Haltekelle gezeigt. Daraufhin fuhr er unvermittelt an der Anschlussstelle ab und raste durch einen Kreisverkehr. Die Flucht endete schließlich bei Reinfeld in einer Sackgasse. Ein Test auf Drogen und Alkohol blieb negativ. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2023 10:00 Uhr

Spaßbädern in Südholstein setzen auf kalte Jahreszeit

Spaßbäder in Südholstein sehen sich für die anstehende Herbst- und Wintersaison gut gerüstet und erwarten wieder deutlich höhere Besucherzahlen. Das ergab eine Recherche von NDR Schleswig-Holstein. Die HolstenTherme Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) zählt nach eigenen Angaben schon jetzt mehr Gäste als vor Corona. Um die gestiegenen Energiekosten auszugleichen, erhebt die Therme einen freiwilligen Energie-Soli. Um auch langfristig mehr Energie und Betriebskosten zu sparen, hat zum Beispiel die Badebucht Wedel (Kreis Pinneberg) die Beleuchtung und Belüftung modernisiert. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2023 08:30 Uhr

Sanierung der Kreisstraße 95 zu teuer? Kreisverwaltung wehrt sich

Die Kreisverwaltung Segeberg hat die Sanierungskosten der Kreisstraße 95 in Westerrade verteidigt. Am Dienstag hatte der Steuerzahlerbund das 2,5 Millionen teure Projekt in seinem Schwarzbuch für Steuerverschwendung kritisiert. Die Sanierung der 700 Meter langen Straße sei unausweichlich gewesen, heißt es vom Kreis. Außerdem habe der Verkehr auf der Strecke in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Auch ein Radweg sei in Planung. Die gestiegenen Kosten um 900.000 Euro seien auf die allgemeine Verteuerung im vergangen Jahr zurückzuführen. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2023 08:30 Uhr

Fahrerflucht auf der A 7 bei Quickborn

Am Dienstagnachmittag hat es auf der A7 bei Quickborn (Kreis Pinneberg) einem Unfall gegeben: Nach ersten Erkenntnissen der Polizei scherte ein Auto plötzlich von der mittleren auf die linke Spur aus aus. Ein SUV musste so stark bremsen, dass der Fahrer die Kontrolle verlor und gegen einen Transporter und die Leitplanke fuhr. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht. Die Autobahn war für etwa eine Stunde teilweise gesperrt. Der Fahrer ist weiter flüchtig. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2023 08:30 Uhr

