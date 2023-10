Stand: 17.10.2023 09:13 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Unbekannte verwüsten Gemeinschaftsschule Wahlstedt

In der Gemeinschaftsschule Wahlstedt (Kreis Segeberg) haben Unbekannte am Sonntagabend großen Schaden verursacht. Nach Angaben der Polizei wurden acht Scheiben eingeworfen und ein Physikraum verwüstet, und das nicht zum ersten Mal. Die stellvertretende Schulleiterin, Claudia Siemer, vermutet Schüler hinter den Einbrüchen: "Vor allem in den Ferien oder auch an Brückentagen, Feiertagen, wenn Schülerinnen und Schüler am nächsten Morgen nicht früh aufstehen, dann sind sie oft bei uns auf dem Schulhof und dann passieren Sachen." Die Polizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2023 08:30 Uhr

Reparaturarbeiten auf A23 bei Pinneberg sorgen für Behinderungen

Auf der A23 dauert es bis Freitag für Pendlerinnen und Pendler in Richtung Hamburg etwas länger: Zwischen Pinneberg-Nord und Pinneberg-Mitte ist jeweils zwischen 6 und 16 Uhr nur ein Fahrstreifen frei. Laut der zuständigen Autobahn GmbH hat der starke Regen der vergangenen Tage dort die Böschung unterspült. Diese muss nun wieder befestigt werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2023 08:30 Uhr

S21 zwischen Kaltenkirchen und Hamburg fährt erst 2028

Die Arbeiten für die S21, die in zwei Jahren Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) und Hamburg verbinden sollte, verzögern sich laut der AKN um drei Jahre. Erst Ende 2028 wird die S-Bahn zwischen Kaltenkirchen und Hamburg-Eidelstedt in Betrieb gehen können. Grund dafür sei ein fehlendes Umrichterwerk, erklärte AKN-Sprecherin Maren Brandt. Dieses soll die S-Bahn mit Strom versorgen, wird aber voraussichtlich erst Mitte 2028 fertiggestellt. Laut Brandt kommt es durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine zu längeren Lieferzeiten. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2023 06:00 Uhr

B431 und B404 in Südholstein teilweise gesperrt

Aufgrund von Bauarbeiten sind seit Montag die B404 bei Trittau (Kreis Stormarn) und die B431 bei Wedel (Kreis Pinneberg) gesperrt. Auf der B431 müssen Abwasserschächte im Bereich um die Rolandstraße saniert werden. Für Autofahrer bedeutet das laut der Stadt Wedel bis zum 5. November längere Fahrzeiten. Im Kreis Stormarn führt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr am A24-Zubringer, der B404, Ausbesserungsarbeiten durch. Die Fahrbahn zwischen der A24 und Trittau-Nord ist deshalb nur einspurig befahrbar. Umleitungen sind eingereichtet. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2023 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.10.2023 | 08:30 Uhr