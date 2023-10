Stand: 16.10.2023 09:19 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

B431 bei Wedel gesperrt: Abwasserschächte werden saniert

Bis zum 5. November kann es nach Angaben der Stadt in der Rolandstraße in Wedel (Kreis Pinneberg) zu Verkehrseinschränkungen kommen. Der Grund: Die Abwasserschächte der B431 müssen saniert werden. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Bereits im Sommer war für Bauarbeiten an den Abwasserschächten ein Abschnitt der B431 im Wedeler Osten gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2023 08:30 Uhr

Trittau: Ausbesserungsarbeiten am A24-Zubringer

Die B404 zwischen Trittau-Nord (Kreis Stormarn) und der A24 is nur einspurig befahrbar. Der Landesbetrieb Straßenbau bessert dort die Fahrbahn aus. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt, Umleitungsempfehlungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2023 08:30 Uhr

A7 nach Unfall kurzzeitig gesperrt

Ein Unfall auf der A7 zwischen Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg (beide Kreis Segeberg) hat am Montagmorgen für eine Sperrung des Autobahnabschnitts gesorgt. Gegen halb sechs kam ein Autofahrer ins Schleudern und kollidierte mit dem Heck eines Lkw, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Gegen halb sieben war die Fahrbahn wieder frei. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2023 08:30 Uhr

Ironman: Tornescherin nimmt an Triathlon-WM auf Hawaii teil

Am vergangenen Sonnabend hat auf Hawaii der Ironman, die Weltmeisterschaften im Langdistanz-Triathlon, stattgefunden. Auch drei Athletinnen aus Südholstein waren dabei, darunter Britt Günther aus Tornesch (Kreis Pinneberg). Am Ende kam sie in ihrer Altersklasse auf Platz 90 ins Ziel. Aber: "Der Zieleinlauf ist eigentlich das Schönste", so die Tornescherin. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.10.2023 | 08:30 Uhr