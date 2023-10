Stand: 13.10.2023 09:04 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Seniorin fährt mit Auto in Drogerie-Schaufenster

Eine 89-jährige hat, laut Polizei, gestern in Tornesch (Kreis Pinneberg) Gas und Bremse verwechselt und ist in das Schaufenster einer Drogerie gefahren. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Seniorin wurde der Führerschein abgenommen und ein Verfahren eingeleitet. Laut Polizei entstand ein Schaden von mindestens 20.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2023 8:30 Uhr

Ingwerpflanze gedeiht auch im Norden

In Tangstedt im Kreis Stormarn hat die erste Ingwer Ernte begonnen. Die Pflanze wächst sonst nur in Ländern wie Indien, Nigeria oder China. Auf dem Gut Wulksfelde wurde Ingwer in diesem Jahr das erste Mal in einem Gewächshaus angebaut, die rund 800 Pflanzen haben sich gut entwickelt, erklärt Gärtner Felix Holst: "Der wächst auch noch weiter. Aber jetzt geht uns dafür in Norddeutschland die Wärme abhanden. Also der braucht schon relativ warmes und feuchtes Klima. Damit er gut wachsen kann. Ist einfach eine tropische Pflanze. Jetzt in Herbst und Winter passiert hier einfach nicht mehr viel. Und wenn wir finden das er groß genug ist, dann ernten wir ihn". Der Biohof rechnet mit ungefähr 200 bis 300 kg Ingwer in dieser Saison. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2023 8:30 Uhr

Übers Wochenende: Sperrung der A23

Ab Freitagabend soll die A23 zwischen Elmshorn und Tornesch (beide Kreis Pinneberg) gesperrt werden. Die Autobahn-GmbH will Risse, Spurrinnen und auch kleinere Löcher ausbessern und neuen Belag auftragen. Die Autobahn soll bis Montag, 5 Uhr gesperrt bleiben. Eine Umleitung führt über die B206 und A7. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2023 8:30 Uhr

Keine Fährverbindungen von und nach Helgoland

Die Reederei Adler & Eils hat alle Verbindungen von Büsum (Kreis Dithmarschen) nach Helgoland (Kreis Pinneberg) und zurück von Freitag bis Sonntag abgesagt. Die MS "Fair Lady" könne wegen der vorhergesagten Wetterlage nicht fahren, hieß es. Es soll stürmisch werden. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2023 11:00 Uhr

