Nach Wildunfall bei Hartenholm: Fahrer verschwunden

Nach einem Wildunfall bei Hartenholm (Kreis Segeberg) am Mittwochabend haben Polizei und Feuerwehr bis in die Nacht hinein erfolglos ein angrenzendes Waldstück nach dem betroffenen Autofahrer abgesucht. Die Notärzte vermuteten, dass die Person schwere Verletzungen haben muss. Möglicherweise habe sich der Autofahrer von Bekannten abholen lassen, so die Polizei. Die L79 war für die Zeit der Aufräumarbeiten mehrere Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2023 07:00 Uhr

Amtsgericht Pinneberg: Urteil gegen zwei Polizisten erwartet

Im Prozess um Körperverletzung von zwei Hamburger Polizisten wird am Donnerstag vor dem Amtsgericht Pinneberg ein Urteil erwartet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden bei einer Verkehrskontrolle im September 2019 ein 26-Jähriger und seine Schwester von den zwei angeklagten Polizisten in ziviler Kleidung verfolgt. Die Beamten verlangten demnach Ausweis und Fahrzeugpapiere von dem Mann. Der Autofahrer fragte seinerseits nach den Dienstausweisen der Polizisten. Danach kam es zur Eskalation. Der Autofahrer wurde verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2023 08:30 Uhr

Informationsabend zum Ausbau der A23

Die A23 soll zwischen Tornesch im Kreis Pinneberg und dem Autobahndreieck Hamburg-Nordwest sechsspurig ausgebaut werden. Die Arbeiten beginnen erst in einigen Jahren. Die zuständige Projektgesellschaft Deges informiert am Donnerstag in Rellingen über den aktuellen Planungsstand. Interessierte können zwischen 18 und 20 Uhr zur Caspar-Voght-Schule kommen. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2023 08:30 Uhr

Großenaspe: Unfall auf A7 nach Platzregen

Auf der A7 bei Großenaspe (Kreis Segeberg) hat eine Autofahrerin am Mittwochabend die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Grund dafür war nach Angaben der Polizei der Starkregen. Fahrerin und Beifahrerin wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die A7 war während der Aufräumarbeiten kurzzeitig voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2023 06:30 Uhr

