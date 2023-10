Stand: 11.10.2023 09:48 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Digitalisierung: IT-Spezialisten helfen Schulen im Kreis Segeberg

Die Digitalisierung ist weiterhin an vielen Schulen in Schleswig-Holstein ein Problem. Um Abhilfe zu schaffen, hat der Kreis Segeberg ein Fachteam mit IT-Spezialisten gegründet. Sie sollen Technik wie Tablets oder Computer einrichten und pflegen. An der Sventana Grund- und Gemeinschaftsschule in Bornhöved nahm das Team bereits die Arbeit auf. Durch die externe Hilfe können nach über einem Jahr die neuen Tablets inzwischen regelmäßig im Unterricht genutzt werden. Das IT-Team soll künftig auch anderen Schulen im Kreis kostenlos zur Verfügung stehen. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2023 08:30 Uhr

Nach Brand in Henstedt-Ulzburg: Polizei sucht nach Zeugen

In Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) hat am Dienstagmorgen ein Einfamilienhaus gebrannt. Dazu sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Um kurz nach 1 Uhr war in dem Gebäude in der Prunstwiete ein Feuer ausgebrochen, die freiwilligen Feuerwehren aus Henstedt-Ulzburg und Kisdorf waren etwa sechs Stunden damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Das Einfamilienhaus brannte komplett nieder. Die Polizei Norderstedt bittet um Hinweise auf verdächtige Personen im Bereich des Brandortes. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2023 08:30 Uhr

Pinneberg: Letzte Arbeiten am Kanalsystem in Datumer Chaussee beginnen

In Pinneberg beginnen heute die letzten Arbeiten im Bereich der Datumer Chaussee und dem Hogenkamp. Seit Monaten ist die Straße wegen Bauarbeiten am Kanalsystem gesperrt, die direkte Anbindung vom Stadtteil Waldenau in die Innenstadt ist gekappt. Laut dem Abwasserbetrieb Pinneberg dauern die Arbeiten noch bis Ende Februar kommenden Jahres. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2023 08:30 Uhr

