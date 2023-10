Stand: 10.10.2023 10:52 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Feuer in Einfamilienhaus in Henstedt-Ulzburg

In der Nacht zu Dienstag hat in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) ein leerstehendes Einfamilienhaus gebrannt. Etwa 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz und konnten ein Übergreifen auf benachbarte Häuser verhindern. Während der Löscharbeiten stürzten Teile des Gebäudes ein. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen sechsstelligen Betrag. Die Brandursache ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2023 11:00 Uhr

8,5 Tonnen gestohlene Kuperkabel in Moorrege gefunden

In Moorrege (Kreis Pinneberg) hat die Polizei 8,5 Tonnen gestohlene Kupferkabel offenbar wiedergefunden und sichergestellt. Einer Streife war ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen, das mit Kupferkabeln beladen war. Bei der Kontrolle konnte der Fahrer nicht erklären, woher diese kommen. Die Polizei beschlagnahmte das Diebesgut und ließ den Fahrer laufen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht neben den Dieben auch den rechtmäßigen Besitzer. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2023 08:30 Uhr

Migrationsgipfel: Entlastung bei der Unterbringung Geflüchteter

Die Landesregierung will Städte und Gemeinden auch in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn bei der Unterbringung Geflüchteter entlasten. Das ist das Ergebnis des Migrationsgipfels zwischen Landesregierung und Kommunen am Montag in Kiel. Das Land will unter anderem die Kapazitäten in den Landesunterkünften aufstocken und Geflüchtete nicht mehr auf die Kommunen weiterverteilen. Einen kompletten Zuweisungsstopp wird es aber nicht geben. Rellingens Bürgermeister Marc Trampe (parteilos) begrüßt die Beschlüsse, damit sei es aber noch nicht getan. "Wir brauchen einfach als Kommunen eine klare Perspektive", so Trampe. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2023 08:30 Uhr

Rolf Zuckowski singt neues Lied über Helgoland

Rolf Zuckowski hat ein Lied über Helgoland veröffentlicht. Der bekannte Hamburger Musiker nahm zusammen mit der Finkwarder Speeldeel in diesem Sommer den Titel "Wir fahrn mit dem Hallunder Jet" auf und drehte ein entsprechendes Musikvideo. Der Film werde ab sofort auf dem Hochgeschwindigkeitskatamaran während der Überfahrt zwischen Hamburg und Helgoland (Kreis Pinneberg) gezeigt, hieß es dazu von der Reederei. Die Melodie stammt vom Klassiker "Kleine weiße Möwe" von Norbert Schulze aus dem Jahr 1952, den neuen Text des Liedes schrieb Zuckowski selbst. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.10.2023 | 11:00 Uhr