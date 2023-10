Stand: 06.10.2023 08:45 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Erste E-Ladesäule für Lkw in Schleswig-Holstein öffnet

In Großenaspe im Kreis Segeberg wird laut des Landesverbands Erneuerbare Energien am Freitagnachmittag die erste öffentliche E-Ladesäule für Lkw in Schleswig-Holstein eröffnet. In den vergangenen acht Wochen wurde die Ladestation von zwei Speditionen bereits getestet, erklärt der Geschäftsführer der Betreiber-Firma Christian Saul. Der Standort Großenaspe bietet laut ihm zwei Vorteile: die verkehrsgünstige Lage direkt bei der A7 und der dafür benötigte Strom kommt aus einer Biogasanlage und sei damit witterungsunabhängig. Mit dem gesamten Strom, den die Biogasanlage vor Ort produziert, könnten insgesamt 20 Ladesäulen betrieben werden. Die Planung für diesen Ausbau hat Saul der Gemeinde vorgestellt. Die prüft das Vorhaben jetzt. Die Kosten pro Ladestation belaufen sich auf 180.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2023 08:30 Uhr

Bürgerentscheid am Sonntag über Baustopp für Projekt in Wedel-Nord

Am Sonntag entscheiden die Wedelerinnen und Wedeler in einem Bürgerentscheid, ob die Planungen für das Bauprojekt Wedel-Nord (Kreis Pinneberg) für zwei Jahre gestoppt werden. Das Baugebiet soll auf einer Fläche von fast 75 Fußballfeldern entstehen. Bisher wurde diese größtenteils landwirtschaftlich genutzt. In zwei Bauabschnitten sollen etwa 1.000 Wohnungen entstehen. Die Stadt will damit vor allem bezahlbaren Wohnraum schaffen. Kritiker befürchten einen Kollaps. Sie sagen, dass durch den Planungsstop Zeit gewonnen werde für nachhaltige Infrastruktur-Konzepte. Fast 27.000 Menschen sind abstimmungsberechtigt. Ein Planungsstop benötigt 4.400 gültige Ja-Stimmen. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2023 08:30 Uhr

Elbtunnel am Wochenende voll gesperrt

Die Autobahn 7 ist an diesem Wochenende für 55 Stunden gesperrt: Der Elbtunnel in Hamburg wird von Freitagabend 21 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr voll gesperrt. Grund sind Bauarbeiten für den achtspurigen Ausbau der A7. DIe Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.10.2023 | 08:30 Uhr