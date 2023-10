Stand: 05.10.2023 09:57 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bahnarbeiten zwischen Elmshorn und Kiel

Ab heute Abend gibt es Bauarbeiten und einen Schienenersatzverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Kiel. Vor allem in den Randzeiten sollen Züge durch Busse ersetzt werden, heißt es von der Bahn. Da es zuletzt Probleme wegen fehlender Busfahrer gab, blickt der Fahrgastverband Pro Bahn kritisch auf die bevorstehenden Wochen. Der Sprecher des Verbandes, Karl-Peter Naumann sagte: "Wir haben eben auch schon Dinge erlebt, wo es nicht funktioniert. Wo der Bus nicht kommt oder nicht rechtzeitig kommt. Dann ist der Anschluss weg. Was am späten Abend sehr ärgerlich wäre. Wir hoffen also drauf, dass es funktioniert." | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2023 08:30 Uhr

Neue Elektrozüge für Schleswig-Holstein

Voraussichtlich in vier Jahren sollen auf der Strecke von Elmshorn (Kreis Pinneberg) nach Kiel neue Elektrozüge fahren. Dafür unterzeichnet heute das Land einen Vertrag mit dem Hersteller Alstom. 42 neue Züge soll der Hersteller für die Bahnnetze Mitte und Süd-West liefern. Die Kosten für die neuen Züge belaufen sich auf 900 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2023 08:30 Uhr

Polizei entdeckt viele Falschfahrer in Halstenbek

32 Falschfahrer in knapp zwei Stunden. Das ist die Bilanz einer Polizeikontrolle in Halstenbek (Kreis Pinneberg) am Mittwoch. Dort nutzen Verkehrsteilnehmer immer wieder unerlaubt den Thesdorfer Weg als Abkürzung. Dies führte zu Beschwerden der Anwohner, da die Straße eigentlich nur für Radfahrer frei gegeben ist. Auch an die vorgeschriebenen 30 Kilometer pro Stunde würden sich nur wenige halten. Die Polizei verwarnte die Falschfahrer mit 15 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2023 08:30 Uhr

