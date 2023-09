Stand: 20.09.2023 09:00 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Missbrauchsprozess in Itzehoe: Mütter der Opfer sagten aus

In einem Missbrauchsprozess vor dem Itzehoer Landgericht im Kreis Steinburg haben am Dienstag die Mütter der Opfer ausgesagt. Angeklagt ist ein 48-jähriger Mann aus Tornesch (Kreis Pinnbeberg). Er soll in 86 Fällen Mädchen sexuell missbraucht haben. Der Mann sei ein ehemaliger Freund der Familie gewesen und die Mütter hätten nichts von den Vorfällen mitbekommen, so die Aussagen vor Gericht. Die Kinder sind inzwischen in therapeutischer Behandlung. Der Prozess geht am Freitag weiter. Ein Urteil wird im Oktober erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2023 08:30 Uhr

Wedel: Einbruch in Stadtsparkasse

Die Polizei im Kreis Pinneberg sucht nach einem Einbruch in die Stadtsparkasse Wedel nach Zeugen. Nach Angaben der Beamten waren der oder die Täter am Sonntag in das Gebäude in der Gorch-Fock-Straße eingestiegen und hatten einige Schließfächer aufgebrochen. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2023 08:30 Uhr

Wensin: Krähen richten Sportplatz-Schaden in Höhe von 3.500 Euro an

Gefräßige Krähen haben den Sportplatz des TuS Garbeks im Kreis Segeberg kaputt gemacht. Rund ein Viertel des Platztes sei von den Vögeln zerpickt worden, so der zweite Vorsitzende des Vereins. Die nächsten Spiele der Fußballer müssen auf andere Plätze verlegt werden. Es könne bis zu fünf Wochen dauern, bis der Rasen wieder bespielbar ist. Die Kosten für den Verein belaufen sich auf etwa 3.500 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2023 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

