A23: Vorbereitungen für Baustelle behindern Verkehr

Die Autobahn GmbH plant den Asphalt auf der auf der A23 zwischen den Anschlussstellen Pinneberg-Süd und Hamburg zu erneuern. Dafür werden ab Dienstag vorbereiten Arbeiten durchgeführt. So wird eine neue Mittelstreifenüberfahrt und eine mobile Schutzwand eingerichtet. Die Arbeiten sollen bis 10. November dauern, in dieser Zeit sind die Anschlussstellen Halstenbek-Rellingen und Halstenbek-Krupunder in Fahrtrichtung Heide (Kreis Dithmarschen) gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2023 08:30 Uhr

Seeadler gilt nicht mehr als gefährdet

Jahrelang war der Seeadler in Schleswig-Holstein vom Aussterben bedroht, vor 50 Jahren gab es nur noch drei Brutpaare. Heute sind das aber wieder 150 und der größte Greifvogel Westeuropas gilt nicht mehr als gefährdet. Das liegt auch an der Arbeit des Wildpark Eekholt aus dem Kreis Segeberg, der immer wieder verletzte Jungtiere aufpäppelt. Deren Leiter Günter Kalin sagte: "Am Anfang war es tatsächlich so, dass wir Wohnwagen aufgestellt haben. Da wurde übernachtet und in einer Woche rund um die Uhr bewacht und dann so lange, wie gebrütet wurde." | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2023 08:30 Uhr

Norderstedt richtet Fußball-Champions-League-Spiele aus

Im Norderstedter Edmund-Plambeck-Stadion gibt es heute Fußball-Champions-League in Norderstedt (Kreis Segeberg) zu sehen. Der Grund: Aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine können die Nachwuchskicker von Schachtar Donezk ihre Heimspiele nicht in der Ukraine austragen, so der Ausrichter Eintracht Norderstedt. Heutiger Gegner ist die U19 vom FC Porto. Die weiteren "Heimspiele" in Norderstedt finden im November statt, gegen den FC Barcelona und Royal Antwerpen. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2023 08:30 Uhr

