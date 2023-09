Stand: 18.09.2023 09:12 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Apfelernte in Südholstein gestartet

In Südholstein hat die Apfelernte begonnen, zum Beispiel in der Haseldorfer Marsch im Kreis Pinneberg. In diesem Jahr gebe es jedoch mehr Ohrenkneifer, weshalb viele Äpfel faulig seien, erklärt Obstbauer Wilfried Plüschau. Er rechnet daher mit vier Prozent weniger Ernte als 2022. Ein weiterer Grund für die geringere Ernte seien die vielen Äpfel aus dem Vorjahr: Wenn ein Baum voller Früchte ist, konzentriert er laut dem Bauern seine Energie auf die Früchte und nicht auf die Blütenknospenbildung im nächsten Jahr. Daher war die Blüte in diesem Jahr reduziert. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2023 08:30 Uhr

Radprofi aus Wedel erreicht Etappensieg bei "Vuelta a España"

Nach mehr als 3.000 Kilometern, über 50.000 Höhenmetern und insgesamt 21 Etappen ist am Sonntagabend die "Vuelta a España" zu Ende gegangen. Lennard Kämna aus Wedel im Kreis Pinneberg war nochmal knapp an Etappensiegen dran. Bei der vorletzten Etappe am Sonnabend und auch bei der Ankunft in Madrid am Sonntag musste er sich im Schlusssprint geschlagen geben. Mit seinem Sieg auf der neunten Etappe hat der Wedeler bei allen drei großen Landesrundfahrten, zu denen auch die "Tour de France" und der "Giro d'Italia" gehören, einen Etappensieg erreicht. Vor ihm war das nur sechs anderen deutschen Radprofis gelungen.| NDR Schleswig-Holstein 18.09.2023 08:30 Uhr

Christiane Küchenhof bleibt Bürgermeisterin von Schenefeld

In Schenefeld im Kreis Pinneberg heißt die alte und neue Bürgermeisterin Christiane Küchenhof. Die SPD-Politikerin hat sich bei der Wahl am Sonntag mit fast 79 Prozent der Stimmen durchgesetzt. Küchenhof wird damit die dienstälteste aller amtierenden hauptamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Schleswig-Holstein sein. Bei der Wahl gab es keinen Gegenkandidaten. Die Wahlbeteiligung lag bei etwas mehr als 20 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2023 06:00 Uhr

