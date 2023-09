Stand: 15.09.2023 10:28 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Realübung der Einsatzkräfte im Kreis Segeberg

Im Kreis Segeberg führen die Einsatzkräfte am Abend eine Realübung durch. Dadurch kann es zu einem erhöhten Aufkommen von Feuerwehren und Rettungswagen kommen. Die Einsatzkräfte treffen sich um 19 Uhr in der Kreisfeuerwehrzentrale in Bad Segeberg und rücken zu mehreren Übungsorten mit verschiedenen Szenarien, wie Rauchentwicklung, Explosionen und geschminkten Verletzten, aus. Die Übung endet am Sonnabendnachmittag. Sollte es zu größeren echten Unfällen oder Bränden kommen, wird die Übung abgebrochen, so der Kreisfeuerwehrverband. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2023 08:30 Uhr

"Fridays for Future"-Demonstration in Elmshorn

Heute zum globalen Klimastreik-Tag demonstrieren auch in Elmshorn (Kreis Pinneberg) Unterstützerinnen und Unterstützer der Klimabewegung "Fridays for Future". Los geht es am Nachmittag um 15 Uhr am Alten Markt. Laut Polizei sind 150 Menschen angemeldet. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.09.2023 | 08:30 Uhr