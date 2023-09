Stand: 14.09.2023 16:33 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Hier geht es zu den aktuellen Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg und Stormarn. Im Folgenden sehen Sie die Nachrichten aus dem Berichtsgebiet des Studios Norderstedt vom 14. September 2023.

Schwere Körperverletzung in Halstenbek

Zugverspätungen wegen eines Polizeieinsatzes in Halstenbek im Kreis Pinneberg. Donnerstagvormittag hat ein Mann eine Frau schwer verletzt. Der Täter klingelte bei der 42-Jährigen, aus bisher ungeklärter Ursache hat er dann auf sie eingetreten und -geschlagen, so ein Polizeisprecher. Weil die Frau um Hilfe schrie, sind Nachbarn aufmerksam geworden. Die Frau wurde in ein Krankenhaus nach Hamburg gebracht, die Polizei rückte mit etwa 20 Kräften an. Daraufhin floh der Täter über Bahngleise und angrenzende Gärten und konnte bisher nicht gefasst werden, so ein Sprecher. Wegen des Polizeieinsatzes musste die Bahnstrecke zwischen Pinneberg und Hamburg für etwa 30 Minuten gesperrt werden. Weitere Hintergründe zur Tat sind bisher nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2023 16:30 Uhr

Echte Polizei warnt vor falscher Polizei

Immer wieder warnt die echte Polizei vor falschen Polizisten, die es auf das Geld älterer Menschen abgesehen haben. In Bad Segeberg ist auf diese Betrugsmasche jetzt ein 81 Jahre alter Mann reingefallen und um 28.000 Euro betrogen worden. Unbekannte brachten am Telefon den Mann unter einem Vorwand dazu, sein gesamtes Ersparnis abzuheben und einem angeblichen Polizisten zu geben. Nach der Übergabe wurde der 81-Jährige misstrauisch und alarmierte die echte Polizei. Die sucht jetzt nach einem etwa 20-30 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren, der zum Zeitpunkt der Geldübergabe eine weiße Kapuzenjacke trug. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2023 16:30 Uhr

Warntag 2023: Probealarm auch in SH

Zum bundesweiten Warntag wurden am Donnerstag auch in Schleswig-Holstein verschiedene Alarm-Systeme getestet. Um 11 Uhr wurde ein Probealarm ausgelöst. Außerdem liefen Warnungen in Radio, Fernsehen oder auf Anzeigetafeln. Auch Sirenen waren in Schleswig-Holstein zu hören - allerdings nicht überall, denn in vielen Orten gibt es keine mehr oder die Technik ist veraltet. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sagte, der Warntag diene nicht nur dazu, die Technik zu überprüfen, sondern die Bevölkerung soll auch auf die verschiedenen Kanäle aufmerksam gemacht werden.| NDR Schleswig-Holstein 14.09.2023 12:30 Uhr

Senioren erkennen Schockanrufe

In den vergangenen Tagen haben sich im Kreis Segeberg mal wieder sogenannte Schockanrufe gehäuft. Aber: Keiner ist drauf reingefallen. Laut Polizei haben die betroffenen Seniorinnen und Senioren richtig gehandelt, indem sie die Telefonate direkt beendet haben. Sie wurden von einer Person mit weinerlicher Stimme angerufen. Der Anrufer bat dringend um Geld, denn er sei in einen Unfall verwickelt und könne nur so einer Untersuchungshaft entgehen. Die Angerufenen informierten daraufhin die Polizei. Die ruft jetzt erneut zu Vorsicht bei derartigen Anrufen auf und rät jüngeren Familienmitgliedern, ihre Verwandten zu sensibilisieren. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2023 08:30 Uhr

Endspurt für Lennard Kämna bei Spanienrundfahrt

Endspurt für den Wedeler Radprofi Lennard Kämna bei der diesjährigen Ausgabe der Vuelta a España. Nach 17 von 21 gefahrenen Etappen, liegt der Bergspezialist des deutschen Bora-Hansgrohe Teams aktuell auf dem 28. Rang in der Gesamtwertung. Am Sonntag endet die Spanien-Rundfahrt in Madrid. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2023 08:30 Uhr

