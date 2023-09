Stand: 14.09.2023 09:20 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Polizei Pinneberg sucht nach vermisster 15-Jähriger

Die Polizei Pinneberg bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 15-jährigen Nele Sophie aus Halstenbek (Kreis Pinneberg). Die Jugendliche ist laut Polizei am vergangenen Sonntag um 16.30 Uhr zum Bahnhof gegangen und seitdem nicht mehr nach Hause gekommen. Die Vermisste ist etwa 1,55 Meter groß, sehr schlank, hat lange blonde Haare und blaue Augen. Außerdem soll sie eine feste Zahnspange tragen. Zuletzt hatte sie ein weißes T-Shirt, einen türkisfarbenen Rock und weiße Turnschuhe an, so die Polizei. Die Vermisste ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2023 16:30 Uhr

Ausbildungsmesse in Reinbek - Schüler klagen über Absagen

52 Unternehmen aus Südholstein haben am Mittwoch auf der Ausbildungsmesse in Reinbek (Kreis Stormarn) ihre Ausbildungsplätze vorgestellt. Mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler sowie Schulabgängerinnen und -abgänger besuchten die Messe. Währen einige von ihnen beklagen, dass es trotz des Fachkräftemangels Absagen seitens der Unternehmen hagele, behauptet Julian Schoenwaldt, Ausbildungsleiter einer Müllverbrennungsanlage: "Wir laden teilweise ein zu Bewerbungsgesprächen und die jungen Leute melden sich einfach nicht." Außerdem sei die Bewerberzahl rapide gesunken. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2023 16:30 Uhr

Elmshorn: Anwohner stellen mutmaßlichen Brandstifter

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat die Polizei am Dienstagabend einen 23-jährigen Mann festgenommen, der wohl ein Mehrfamilienhaus in der Gärtnerstraße anzünden wollte. Laut Polizei soll er eine Wohnungstür eingetreten und anschließend Benzin im Haus verteilt haben. Daraufhin soll er gedroht haben, das Feuer zu entfachen - Anwohner konnten ihn jedoch überwältigen und festhalten, bis die Polizei kam. Die ermittelt jetzt wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Über die Hintergründe der Tat ist bisher noch nichts bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2023 16:30 Uhr

"Mental Health Coaches" an Schulen in SH

Das Programm "Mental Health Coaches" ist am mittwochan mehreren Schulen in Schleswig-Holstein gestartet, eine davon ist die Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark in Norderstedt. Schülerinnen und Schüler sollen ab der 5. Klasse über mentale Gesundheit aufgeklärt werden und aufgezeigt bekommen, wo es Hilfsangebote gibt. Mit Coaches aus den Bereichen Sozialpädagogik, Sozialarbeit und Psychologie sollen die präventiven Angebote den Kindern und Jugendlichen nähergebracht werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2023 10:00 Uhr

Neue Urteile im Koks-Taxi-Prozess

Am Dienstagnachmittag hat das Landgericht Kiel mildere Strafen für zwei von fünf Betreibern eines Koks-Taxis verhängt - einem professionell eingerichteten Lieferservice für verschiedene Drogen und Betäubungsmittel. In und um Norderstedt (Kreis Segeberg) hatten die Betreiber zwischen Mai und Dezember 2021 damit mehr als 90.000 Euro im Monat verdient. Die fünf Männer waren bereits im vergangenen Oktober zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden, doch zwei Urteile wurden wegen Rechtsfehlern aufgehoben. Die neuen Urteile: Ein Mann muss für zwei Jahre und acht Monate ins Gefängnis, ein anderer für dreineinhalb Jahre. Im Vergleich zu den ersten Urteilen sind dies jeweils vier Monate weniger. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2023 08:30 Uhr

Bad Segeberg: Praxis ohne Grenzen mit neuer Geschäftsführung

In der Praxis ohne Grenzen in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) können seit 13 Jahren Menschen ohne Versicherungsschutz ehrenamtlich und kostenfrei behandelt werden. Nun bekommt der Verein einen neuen ersten Vorsitzenden - Gründer Uwe Denker hat sich alters und- krankheitsbedingt zurückgezogen. Die Praxis ohne Grenzen hat jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr Sprechstunde. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2023 08:30 Uhr

Pinneberg: Mann stirbt nach Verkehrsunfall

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf dem Westring in Pinneberg ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein 26-Jähriger im Krankenhaus verstorben. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann um kurz nach 21 Uhr als Beifahrer in einem Pkw unterwegs. Beim Überholen eines Lkw, der links abbiegen wollte, sei das Auto von der Fahrbahn abgekommen und dann mit einer Ampel, einem Zaun und einem Begrenzungswall kollidiert. Der Fahrer des Pkw erlitt leichte Verletzungen, ein zweiter Mitfahrer wurde schwer verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2023 08:30 Uhr

