Erneuter Prozess um Norderstedter "Koks-Taxi"

Vor dem Landgericht Kiel beginnt heute nochmals der Prozess um das Norderstedter "Koks-Taxi". Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, zwischen Mai und Dezember 2021 in Norderstedt (Kreis Segeberg) zusammen mit mehreren Komplizen mit Kokain und anderen Drogen gehandelt zu haben. Die mutmaßlichen Täter sollen einen professionell eingerichteten Lieferservice für eine ganze Reihe an Drogen betrieben haben. Die Bande soll rund 90.000 Euro monatlich durch die Taten umgesetzt haben. Zwei der fünf mutmaßlichen Täter hatten beim Bundesgerichtshof erfolgreich Beschwerde gegen das Strafmaß eingelegt. Daher wurde das Verfahren zur erneuten Verhandlung ans Landgericht Kiel verweisen. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2023 08:30 Uhr

Ahrensburg warnt vor Lockangeboten privater Abwasserkontrollen

Die Stadtbetriebe Ahrensburg (Kreis Stormarn) warnen vor Lockangeboten von privaten Unternehmen an der Haustür. Nach Angaben eines Sprechers bekämen viele Ahrensburger Bürgerinnen und Bürger in diesen Tagen Angebote, die eine sehr günstige Untersuchung der privaten Abwasserrohre versprechen, teilte ein Sprecher mit. Die Stadtbetriebe Ahrensburg weisen darauf hin, dass es für die Untersuchungen keinerlei Absprache mit der Stadt beziehungsweise den Stadtbetrieben gebe. Wie Betroffene berichtet hätten, erhielten sie nach der anfänglichen Untersuchung stark überteuerte Angebote zur weiteren Reinigung und Sanierung. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2023 08:30 Uhr

Reinfeld: Nächtliche Wartungsarbeiten

Am eHighway Schleswig-Holstein auf der A1 zwischen der Anschlussstelle Reinfeld (Kreis Stormarn) und dem Autobahnkreuz Lübeck werden ab heute nächtliche Wartungsarbeiten durchgeführt. Nach Angaben der Autobahn GmbH sollen die Arbeiten von heute Abend an bis zum Freitagmorgen in Richtung Lübeck durchgeführt werden, sowie vom 18. September bis zum 20. September in Richtung Hamburg. Die Arbeiten erfolgen jeweils auf dem Haupt- und Mittelstreifen zwischen 19.30 bis 5.00 Uhr. Der Verkehr wird einspurig am abgesperrten Bereich mit verminderter Geschwindigkeit vorbeigeführt. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2023 08:30 Uhr

