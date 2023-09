Stand: 04.09.2023 08:46 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

#NDRfragt-Umfrage: 50 Prozent im Süden von SH sind zufrieden

Laut der aktuellen Umfrage von NDRfragt sind 50 Prozent der Südholsteinerinnen und Südholsteiner zufrieden mit der Anbindung des ÖPNV. Außerdem fühlen sie sich sicher in Bus und Bahn. Oft seien die Anbindungen zwar gut, doch die Fahrzeit im Vergleich zum Auto zu lang, so die Befragten. Die Umfrage ist nicht repräsentativ, aber aussagekräftig: Mehr als 15.000 Norddeutsche haben teilgenommen - darunter knapp 3.700 aus Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2023 08:30 Uhr

Spenden von mehr als 10.000 Euro bei "Appen musiziert"

Nach längerer Pause hat am Sonntag wieder die Veranstaltung "Appen musiziert" (Kreis Pinneberg) stattgefunden. Dabei wurden Spenden für kranke und benachteiligte Kinder gesammelt. Laut Veranstalter kamen durch den Verkauf der Eintrittskarten bereits mehr als 10.000 Euro zusammen. Die Konzertreihe soll es nun wieder regelmäßig geben. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2023 08:30 Uhr

Pinneberger gewinnt Etappensieg in Spanien

Der Radprofi Lennard Kämna aus Wedel im Kreis Pinneberg hat am Sonntag seinen ersten Etappensieg bei der großen Spanienrundfahrt gefeiert. Der Wedeler setzte sich mit einer Ausreißergruppe bereits 130 Kilometer vor dem Ziel vom Hauptfeld ab. Kämna hat damit bei allen drei großen Straßenradrennen Tour de France, Giro d’Italia und Vuelta a España eine Bergetappe gewonnen. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2023 08:30 Uhr

Karl-May-Spiele enden mit neuem Besucherrekord

Noch nie sind mehr Besucher und Besucherinnen zu den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) gekommen als in dieser Saison: Nach 72 Vorstellungen verzeichnet die Kalkberg GmbH mit 430.321 Zuschauerinnen und Zuschauern einen neuen Besucherrekord - und das in der Jubiläumssaison. Es kamen 24.000 mehr Menschen als im vergangenen Jahr. Für die nächste Saison ist schon klar, dass Alexander Klaws wieder als Winnetou dabei sein wird. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2023 06:00 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

