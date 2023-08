Stand: 25.08.2023 08:55 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Urteil im Prozess um illegalen Welpenhandel

In einem Fall von illegalem Welpenhandel hat das Amtsgericht Reinbek (Kreis Stormarn) am Donnerstagabend ein Urteil gefällt: Eine 28 Jahre alte Frau aus Hamburg muss 1.000 Euro an eine Wildtier-Stiftung zahlen. Darüber hinaus bekommt sie eine Bewährungsstrafe von 18 Monaten. Die Frau hat über verschiedene Internetportale Welpen angeboten und verkauft. Die jungen Hunde waren viel zu früh von ihren Müttern getrennt worden, zum Teil krank und weder gechipt noch geimpft. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2023 08:30 Uhr

Illegales Autorennen in Heede

In Heede im Kreis Pinneberg sind am Dienstagabend zwei Autofahrer mit Tempo 140 statt erlaubten 60 km/h unterwegs gewesen. Jetzt ermittelt die Elmshorner Polizei, ob die beiden Autofahrer ein verbotenes Rennen gefahren sind. Eine Streife hatte beobachtet, wie sie sich mehrmals gefährlich überholt hatten und konnte eines der Fahrzeuge daraufhin stoppen. Sie beschlagnahmten den Führerschein und das Auto. Nach dem anderen Fahrer wird noch gesucht. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2023 08:30 Uhr

Kfz-Versicherungen in Südholstein günstiger eingestuft

Autobesitzerinnen und Besitzer in Südholstein können für 2024 mit günstigeren Einstufungen in den Kfz-Versicherungen rechnen. Das hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV, in seiner aktuellen Regionalstatistik berichtet. Dabei wurde geprüft, wo Autofahrer im vergangenen Jahr besonders viele und teure Schäden verursacht haben. In den Kreisen Segeberg, Pinneberg und Stormarn hat es allerdings nicht so oft gekracht wie andernorts. Davon profitieren die Autofahrer, denn sie könnten damit ab 2024 in günstigere Versicherungsgruppen fallen. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.08.2023 | 08:30 Uhr