Feuerwehr rettet elf Menschen bei Brand in Quickborn

Am frühen Mittwochmorgen ist bei der Leitstelle in Quickborn (Kreis Pinneberg)ein Notruf für die Bahnhofstraße eingegangen. Dort brannte es im Keller eines Mehrfamilienhauses. Weil die Bewohner der oberen Stockwerke nicht durch das Treppenhaus nach draußen gelangen konnten, musste die Feuerwehr elf Personen, darunter auch ein Baby, von einem Vordach retten. Laut Feuerwehr blieben alle unverletzt und konnten bald in ihre Wohnungen zurückkehren. Ebenfalls am frühen Morgen mussten die Einsatzkräfte zu einem Brand im Dachstuhl eines Rohbaus ausrücken. Auch dort wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 11:00 Uhr

Rellingen: Abbiegeverbot häufig missachtet

Obwohl das Linksabbiegen in der Kirchenstraße in Rellingen (Kreis Pinneberg) seit gut einem Jahr verboten ist, hält sich kaum jemand daran. Das zeigen aktuelle Polizeikontrollen. Ein eigens dafür gebildeter Brennpunktdienst der Polizei hat bereits vor knapp zwei Wochen 38 Autofahrer bei einer einstündigen Kontrolle nach dem Abbiegen verwarnt. Am Dienstag bogen bei einer erneuten Überwachung wieder 42 Fahrer binnen einer Stunde verkehrswidrig links ab. Die Polizei hat jetzt angekündigt auch in den nächsten Tagen und Wochen weiter zu kontrollieren. Die Abbiegeregelung soll verhindern, dass Autofahrer, die von Wedel nach Hamburg fahren wollen, den verkehrsberuhigten Geschäftsbereich Am Markt durchfahren. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 08:30 Uhr

Seltener Schwarzstorch zur Pflege in Klein Offenseth-Sparrieshoop

Ein sehr seltener Schwarzstorch, von denen in Schleswig-Holstein zuletzt nur noch sechs Brutpaare gezählt wurden, wird im Wildtier- und Artenschutzzentrum in Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg) aufgepäppelt. Das Tier hatte sich in einem Netz auf einem Feld verheddert. Bei seiner Befreiung wurde festgestellt, dass der Jungstorch viel zu wenig Gewicht auf die Waage brachte. Seit gut einer Woche ist er nun in Pflege, er soll zunehmen, damit der Storch im Herbst den Flug nach Afrika bewältigen kann. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 08:30 Uhr

