Stand: 16.08.2023 09:24 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Kreis Pinneberg: Kommunen fordern mehr Unterstützung bei Unterbringung von Geflüchteten

Die Lage bei der Unterbringung und Integration von Geflüchteten im Kreis Pinneberg ist weiterhin angespannt. Anfang Juni hatte es deshalb ein Treffen mit Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) und den kommunalen Vertretern gegeben. Jetzt fordern diese erneut mehr Unterstützung vom Land. Anfang August hatte die Sozialministerin im Landtag von dem Termin in Pinneberg berichtet. Marc Trampe, parteiloser Bürgermeister von Rellingen, sagte: "Es gab dort die Aussage, dass es ein konstruktives Gespräch war und verschiedene Lösungsansätze erörtert wurden. Das war überhaupt nicht unsere Wahrnehmung. Wir fühlten uns in dem Gespräch auch nicht immer ernst genommen und haben auch auf unsere Themen, die wir wirklich da platziert haben keine befriedigenden Antworten bekommen." | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2023 08:30 Uhr

Bürgermeisterwahl Pinneberg: Kandidaten stehen fest

Am Dienstag hat der Wahlausschuss bekannt gegeben, dass fünf Kandidaten zur Wahl zugelassen sind. Die haben die Möglichkeit, sich an drei Terminen im September den Pinnebergern und Pinnebergerinnen vorzustellen. Die bisherige parteilose Bürgermeisterin Urte Steinberg hatte im Februar bekannt gegeben, dass sie Anfang 2024 in den vorzeitigen Ruhestand gehen möchte. Die Wahl findet am 8. Oktober statt. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2023 08:30 Uhr

Hühner-Vermietungsservice im Kreis Pinneberg

Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums gibt es aktuell etwa 8.500 private Hühnerhalter in Schleswig-Holstein. Im April 2020 lag die Zahl noch bei etwa 7.100. Imme Stade aus Tornesch im Kreis Pinneberg hat für Unentschlossene einen Hühner-Vermietungsservice gegründet. "Ich möchte gerne das Tierleid auf der Welt etwas reduzieren. Und wenn es nur ein ganz kleines bisschen ist. Jedes Huhn, das in einem privaten Haushalt gehalten wird, ist eines weniger in der Industrie." | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.08.2023 | 08:30 Uhr