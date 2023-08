Stand: 15.08.2023 09:42 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Wedel: Probleme durch geplante Tempo-30-Zonen

In der Stadt Wedel (Kreis Pinneberg) sind fünf neue 30er-Zonen im Gespräch. Die Feuerwehren machen sich darüber Sorgen. Laut Organisationsplan Feuerwehren des Innenministeriums müssen sie binnen zehn Minuten mit einem ersten Fahrzeug am Einsatzort sein. Das Problem: Die Anfahrt der Feuerwehrleute zur Wache zählt mit. Dabei müssen sich die Helferinnen und Helfer an die Verkehrsregeln halten, denn wer geblitzt wird oder einen Unfall verursacht, haftet selbst für die Folgen. Die Feuerwehren sind für Verkehrsberuhigung - wünschen sich aber auch eine breite Diskussion über immer mehr 30er-Zonen. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2023 08:30 Uhr

Quickborner steht wegen Bestechung vor Gericht

Ein Mann aus Quickborn (Kreis Pinneberg) muss sich von heute an vor dem Landgericht Bielefeld in Nordrhein-Westfalen verantworten. Es geht um Bestechung und Steuerhinterziehung. Mehr als sechs Jahre lang soll er laut Anklage unter anderem von einem Bankmitarbeiter Schmiergelder in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro angenommen haben, um sich für bestimmte Geldanlagen einzusetzen. Er soll das Schmiergeld dem Finanzamt gegenüber verschwiegen und damit Steuern in Höhe von rund 800.000 Euro hinterzogen haben. Der 58-Jährige hatte bei einer Krankenkasse gearbeitet. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2023 08:30 Uhr

A23: Behinderungen bei Pinneberg

Auf der A23 ist heute und in den kommenden Tagen zwischen Pinneberg-Nord und Pinneberg-Mitte teilweise nur eine Spur frei. Wie die zuständige Autobahn GmbH mitteilt, muss die Fahrbahn für geplante Sanierungsarbeiten untersucht werden. Die Arbeiten finden in beiden Fahrtrichtungen statt. Bis Donnerstag ist jeweils von 9 bis 15 Uhr teils nur ein Fahrstreifen frei. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2023 08:30 Uhr

