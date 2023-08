Stand: 09.08.2023 09:55 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Hamburger Flughafen plant Windpark in Schleswig-Holstein

Der Hamburger Flughafen hat erste Weichen für einen eigenen 900 Hektar großen Windenergiepark in Schleswig-Holstein gestellt. Wie die Flughafengesellschaft am Dienstag mitteilte, wurde eine entsprechende Betreibergesellschaft gegründet. Damit sind, laut Flughafengesellschaft, die ersten Voraussetzungen für das 70 Millionen Euro teure Projekt geschaffen. Bereits im März wurde angekündigt, dass man auf einem eigenen Grundstück in Heidmoor bei Lentföhrden im Kreis Segeberg einen Windpark errichten wolle. In dem geplanten Windpark sollen sechs Windkraftanlagen ab 2027/28 jährlich mehr als 100 Gigawattstunden Strom erzeugen und den gesamten Bedarf des Flughafens decken. Der Bau soll 2026 beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2023 08:30 Uhr

Segeberg: Kran musste umgekippten Lkw-Anhänger bergen

Zwischen Bühnsdorf und Altenweide im Kreis Segeberg ist am Mittwochmorgen um kurz nach 5.30 Uhr ein Lkw mit Anhänger ins Schlingern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Der Anhänger kippte um. Laut Polizei musste ein Kran den Lkw bergen, deshalb war die Landesstraße 84 gesperrt. Was der Lkw geladen hatte und wie es zum Unfall kam, ist derzeit noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2023 08:30 Uhr

Kinder in Südholstein brauchen Hilfe beim Sprechen lernen

Jedes fünfte Kind in Südholstein braucht Hilfe beim Sprechen lernen und das schon bevor es in die Schule kommt. Das ergab eine Auswertung der Krankenkasse AOK Nordwest. Vor allem Jungen benötigen mehr Hilfe als Mädchen. Nach Einschätzung der Krankenkasse sind die Anforderungen an die Kinder gestiegen. Allerdings würden Eltern auch weniger Lesen üben oder vorlesen. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.08.2023 | 08:30 Uhr