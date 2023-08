Stand: 08.08.2023 10:16 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Sozialministerium prüft Abschiebung

Ob in Schleswig-Holstein auch künftig Menschen, die in Krankenhäusern oder psychiatrischen Einrichtungen behandelt werden, abgeschoben werden dürfen, prüft aktuell das Sozialministerium. Hintergrund ist die umstrittene Abschiebung einer Tunesierin in der vergangenen Woche aus einer Psychiatrie in Rickling im Kreis Segeberg. Die Frau war nach einem Suizidversuch in die Klinik gekommen. In der Nacht zu Donnerstag wurde sie dann von der Polizei abgeholt und zurück nach Schweden gebracht - das Land, in das die Tunesierin zuerst geflohen war, das ihren Asylantrag aber schon abgelehnt hatte. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2023 08:30 Uhr

Tödlicher Unfall in Schenefeld

In Schenefeld im Kreis Pinneberg ist bei einem Unfall am Montagnachmittag ein 54-jähriger Roller-Fahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wollte sich der Mann im fließenden Verkehr einordnen und wurde dabei von einer 27-jährigen Autofahrerin erfasst. Genauere Details sind noch nicht bekannt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2023 08:30 Uhr

Prozess wegen Verdachts der Geldwäsche in Reinbek

In Reinbek (Kreis Stormarn) muss sich vor dem Amtsgericht ein 33-Jähriger wegen Geldwäsche verantworten. Er soll unbekannten Hinterleuten sein Konto zur Verfügung gestellt haben, damit diese Geld von Betrugsopfern überweisen konnten. Auf dem Konto des Angeklagten sollen bei einem Online-Banking-Betrug rund 47.000 Euro transferiert worden sein. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2023 08:30 Uhr

