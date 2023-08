Stand: 07.08.2023 15:59 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

A7 nach Lkw-Unfall Richtung Süden auf einer Spur frei

Die A7 ist bei Großenaspe (Kreis Segeberg) in Fahrtrichtung Süden inzwischen wieder auf einer Spur frei. Dort war Montagvormittag ein Lkw auf einen liegengebliebenen Pkw aufgefahren und umgekippt. Der Lkw überschlug sich und blieb quer auf Fahrbahn und Böschung liegen. Die Feuerwehr musste den Fahrer über die Windschutzscheibe aus dem Führerhäuschen holen, er kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Ein Kran musste den Lkw bergen. Warum genau der Lkw-Fahrer auf den Seitenstreifen kam, ist noch unklar. Ob er vielleicht einen Sekundenschlaf hatte oder anders abgelenkt war, muss die Polizei jetzt ermitteln, erklärte ein Sprecher. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 16:30 Uhr

Norderstedt: Unbekannte zerstechen Reifen

In Norderstedt (Kreis Segeberg) fahndet die Polizei nach einem Reifen-Stecher. Nach ersten Ermittlungen sind in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag Reifen von fast 50 Autos im Stadtgebiet beschädigt worden. Den Schaden schätzen die Beamten auf mehrere Tausend Euro. Die betroffenen Wagen waren unter anderem im Langenharmer Weg, dem Stonsdorfer Weg sowie in der Poppenbütteler Straße geparkt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 13:00 Uhr

Halstenbek-Rellingen: Nachwuchs-Tennis-Turnier

Die Tennisabteilung der Spielvereinigung Halstenbek-Rellingen aus dem Kreis Pinneberg will zurück zu alter Stärke und setzt dabei vermehrt auf die Förderung des eigenen Nachwuchses. Ein wichtiger Baustein ist das viertägige Turnier für Jugendliche der Altersklassen U12 bis U18 mit 65 Teilnehmenden, das Montag begonnen hat. Aktuell hat die Spielvereinigung rund 450 Mitglieder. Zu Spitzenzeiten vor der Coronapandemie waren das gut 300 mehr, so eine Sprecherin des Vereins. Ein weiteres Ziel: Die Jugendlichen sollen konsequenter an den Leistungsbereich herangeführt werden, so der Abteilungsleiter des früheren Hamburger Meisters Halstenbek-Rellingen. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 08:30 Uhr

Springreitturnier CSI Hof Waterkant beendet

Das internationale Reitturnier CSI Hof Waterkant in Pinneberg ist nach fünf Tagen zu Ende gegangen. Mehr als 20.000 Besucherinnen und Besucher waren da und 230 Reiterinnen und Reiter aus 20 verschiedenen Ländern traten an. Das Preisgeld von 25.000 Euro im Hauptspringen und ein Ticket für Olympia 2024 ging an den Reiter Marco Kutscher aus Niedersachsen. Für mehr als 24.000 Euro wurde außerdem bei einer Auktion ein Fohlen aus dem Stall der Veranstalterin Janne Friederike Meyer Zimmermann versteigert, zugunsten einer Initiative der Welthungerhilfe. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 08:30 Uhr

Mehr Verkehrskontrollen in SH

DiePolizei in Schleswig-Holstein hat in dieser Woche vor allem Raser im Visier. Nach Angaben des Landespolizeiamts soll es bis zum kommenden Sonntag mehr Kontrollen geben als sonst. Unter anderem vor Krankenhäusern, Pflegeheimen und dort, wo es besonders häufig Unfälle gibt. Die Aktionswoche läuft in ganz Deutschland. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 08:00 Uhr

