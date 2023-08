Stand: 02.08.2023 16:33 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Hier geht es zu den aktuellen Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick. Im Folgenden sehen Sie die Nachrichten aus dem Land vom 2. August 2023.

Pinneberger Verein setzt sich gegen illegalen Welpenhandel ein

Illegaler Welpenhandel boomt seit der Corona-Pandemie in Schlewig-Holstein und Hamburg. Ein Verein aus Rellingen (Kreis Pinneberg) geht gegen die teils mafiösen Strukturen vor. Laut Sina Hanke, der ehemaligen hauptberuflichen Tierschutzinspektorin des Vereins, häufen sich die Fälle: Während sie und ihre Mitstreiter früher drei- bis viermal im Jahr im Einsatz gegen illegalen Welpenhandel waren, seien es mittlerweile bis zu vier Einsätze pro Tag. Aktuell steht eine 28-Jährige in Reinbek (Kreis Stormarn) vor Gericht. Die Angeklagte soll in acht Fällen schwer kranke Hundewelpen angeboten haben. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 16:30 Uhr

Anschlussstellen Leezen auf A21 vorerst gesperrt

Die A21 wird in Richtung Norden zwischen Leezen und Schwissel (beide Kreis Segeberg) saniert. Dafür sind die Anschlusstellen Leezen gesperrt. Das teilt die zuständige Autobahn GmbH Nord mit. In Zwei Wochen soll die Abfahrt wieder freigegeben werden. Die Auffahrt bleibt weiter gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 08:30 Uhr

Endspurt beim Green Screen-Jugendfilmcamp im Wildpark Eekholt

Noch bis Freitag findet im Wildpark Eekholt (Kreis Pinneberg) das jährliche Green Screen-Jugendfilmcamp statt. In verschiedenen Gruppen erstellten die etwa 20 Jugendlichen unter Anleitung von Filmprofis und Naturpädagoginnen und -pädagogen eigene kleine Naturfilme, erklärt Michael van Bürk, der Sprecher des Festivals. Die produzierten Filme werden dann im September beim Green Screen, dem Internationalen Naturfilmfestival in Eckernförde, gezeigt. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 08:30 Uhr

Feuer in Akku-Geschäft in Elmshorn

Bei einem Feuer in einem Geschäft für Akkus in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist am Dienstagabend ein Mensch leicht verletzt worden. Laut Feuerwehr wurden sieben Menschen aus Wohnungen über dem brennenden Laden gerettet. Weil der Fluchtweg über das Treppenhaus zu stark verqualmt war, wurde dafür eine Drehleiter eingesetzt. Die in dem Laden gelagerten Akkus mussten nach dem Löschen der Flammen in mit Wasser gefüllten Stahlwannen gekühlt werden. Brandursache und Schadenshöhe sind noch ungeklärt. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 08:30 Uhr

Regen stoppt Getreideernte in SH

Der anhaltende Regen hat auch in Südholstein Auswirkungen auf die Weizen- und Rapsernte. Seit dem Wochenende ist die nach Angaben der Landwirtschaftskommer gestoppt. Laut Peter Koll vom Kreisbauernverband Stormarn drohen massive Ernteeinbrüche, sollte sich das Wetter in den nächsten Wochen nicht bessern: "Das Getreide sowie der Raps sind zu feucht." Bleibt das Wetter wie es ist, könne ein großer Teil der Ernte nur noch als Tierfutter verwendet werden. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.08.2023 | 16:30 Uhr