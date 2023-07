Stand: 31.07.2023 09:30 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Neue Ausgabestelle für Trinkwasser

Von 10:00-16:00 Uhr wird heute und morgen Trinkwasser bei der Freiwilligen Feuerwehr Hartenholm (Kreis Segeberg) im Wiesendamm ausgegeben. Die Wasserentnahmestelle an der Dorfstraße wird geschlossen. Zur Abholung sollen die Bewohnerinnen und Bewohner eigene Kanister oder Eimer mitbringen. Am Freitagabend wurde bei Arbeiten die Hauptwasserleitung im Ort beschädigt. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2023 08:30 Uhr

Bad Segeberg: Brücke auf Hamburger Straße wird saniert

Von heute an wird in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) die Brücke auf der Hamburgerstraße, die über die B206 führt, saniert. Ab heute gilt dort 30 km/h. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende des Jahres andauern, so der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2023 08:30 Uhr

Schlachthof Vion wird stillgelegt

Der Rinder-Schlachthof von Vion in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) wird komplett stillgelegt. Die Schließung wird mit dem rückläufigen Fleischkonsum im Norden begründet. In Zukunft werden die Schlachtungen von Danish Crown in Mecklenburg-Vorpommern übernommen. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2023 08:30 Uhr

