Brand von zwei Gartenlauben in Elmshorn: Polizei ermittelt

Nach dem Brand von zwei Gartenlauben an den Bahngleisen in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ermittelt die Kripo wegen möglicher Brandstiftung. Die beiden Gartenlauben lagen etwa 100 Meter voneinander entfernt und hatten in der Nacht zu Dienstag angefangen zu brennen. Die Bahnstrecke war wegen der Lösch- und Reparaturarbeiten für mehrere Stunden gesperrt, viele Züge fielen aus oder fuhren verspätet. Am Mittwoch lief laut Deutscher Bahn aber alles wieder normal. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2023 08:30 Uhr

Gestiegene Pflegekosten auch in Südholstein

Laut den Kreisen Segeberg und Stormarn beantragen immer mehr Menschen Sozialhilfe um sich einen Platz in einem Pflegeheim leisten zu können. Grund dafür seien die gestiegenen Pflegekosten. Auch in den Beratungsstellen des Sozialverbandes unter anderem in Pinneberg, Bad Segeberg und Bad Oldesloe sei die Mehrbelastung der Menschen spürbar, erklärt Sozialverbands-Sprecher Tim Holborn: "Es kommen zunehmend Anfragen zu diesem Thema. Menschen die Schwierigkeiten haben das zu finanzieren, die auch Schwierigkeiten mit der Pflegeversicherung haben." Laut Sozialverband ist der Eigenanteil im letzten Jahr um etwa 420 Euro gestiegen und liegt nun bei durchschnittlich 2.442 Euro pro Monat. Der Sozialverband fordert, dass Bund und Land schnell für finanzielle Entlastung sorgen. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2023 08:30 Uhr

Norderstedt stellt Sonnencremespender auf

Die Stadt Norderstedt (Kreis Segeberg) hat an mehreren Stellen in der Stadt Sonnencremespender aufgestellt, unter anderem im Rathaus, in den Stadtbüchereien und auf den städtischen Friedhöfen. Insgesamt wurden zehn umfunktionierte Desinfektionsmittelspender aus der Corona-Zeit installiert. Aus den Pumpbehältern kommt nun Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 30, die auch für Allergiker geeignet ist. Da es auch bei uns häufiger Extremwetter-Lagen gibt und die UV-Strahlung zunimmt, müssen nach Meinung von Expertinnen und Experten gerade im urbanen Raum Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, so die Stadt. Wenn die Sonnencremespender gut angenommen werden, überlegt die Stadt das Angebot im nächsten Jahr zu erweitern. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2023 08:30 Uhr

