Stand: 18.07.2023 10:50 Uhr

Weiter Zugausfälle wegen brennender Gartenlauben - Sperrung aufgehoben

Mit Hochdruck arbeiteten die Techniker der Deutschen Bahn daran, die beschädigten Gleise bei Elmshorn (Kreis Pinneberg) zu reparieren, sagte eine Sprecherin. Nach Angaben der Bahn rollen nach dem Brand zweier Gartenlauben in der Nähe der Gleiseinzwischen erste Regionalzüge wieder. Zwischen Elmshorn und Wrist gibt es einen Bus-Ersatzverkehr. Die Fernzüge nach Flensburg oder Dänemark fallen weiter aus oder werden mit einer Stunde Verspätung umgeleitet. Heute früh um 3.30 Uhr wurde die Zugstrecke zwischen Hamburg und Kiel wegen zwei brennender Gartenlauben in der Nähe der Gleise gesperrt. Mehr als vier Stunden lang fuhr gar kein Zug in Richtung Neumünster, Sylt und Kiel. Bei den Löscharbeiten wurden Kabel im Gleis beschädigt. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 11:00 Uhr

Tunnel soll Norderstedt und Hamburg auf Radschnellweg verbinden

Über den aktuellen Planungsstand für den Radschnellweg zwischen Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) und Hamburg hat Montagabend in Hamburg die Stadtverwaltung informiert. Demnach sehen die Pläne einen Tunnel vor, der Norderstedt (Kreis Segeberg) und den Hamburger Stadtteil Langenhorn miteinander verbinden soll. Der solle so schnell wie möglich gebaut werden, hieß es Montagabend. Schleswig-Holstein plant für das Projekt ein Trassenbündnis mit Hamburg. In der Metropolregion Hamburg sind insgesamt drei Radschnellwege durch Südholstein geplant und zwar nach Ahrensburg, Elmshorn und Bad Bramstedt. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 08:30 Uhr

Polizei sucht mutmaßlichen Wilderer im Kreis Pinneberg

In Heede bei Barmstedt (Kreis Pinneberg) hat es einen Fall von Jagdwilderei gegeben. Laut Polizei ist am Wochenende ein Reh angeschossen worden. Spaziergänger fanden das Tier im Wald an der Straße "Sandhafer". Aktuell herrscht Schonzeit und das Tier hätte nicht getötet werden dürfen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die einen Schuss, einen Schützen oder eine Schützin bemerkt haben. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 08:30 Uhr

Vion-Schließung Bad Bramstedt: Stadtwerke erhöhen Trinkwasserpreis

Die Schließung des Schlachthofs von Vion in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) hat für die Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Bad Bramstedt finanzielle Folgen. Auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein bestätigen die Stadtwerke, dass sich der Trinkwasserpreis zum 1. August um 33 Cent pro Kubikmeter Wasser erhöhen wird. Ab August kostet ein Kubikmeter Trinkwasser in Bad Bramstedt dann 1,86 Euro. Hinzu kommt die jährliche Grundgebühr von 53,50 Euro pro Haushalt. Die Stadtwerke begründen den Anstieg damit, dass die Fixkosten auf die verbleibenden Kundinnen und Kunden umgelegt werden müssen. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 07:00 Uhr

Umbau am Bahnhof Pinneberg sollen 2025 fertig sein

In Pinneberg ist laut NAH.SH ein großer Teil des neuen Bahnhofs fertig. Seit mehreren Jahren wird dort umgebaut. Der Bahnhof sei jetzt sicherer und barrierefrei, hieß es. Die restlichen Umbauarbeiten am Bahnhof sollen 2025 abgeschlossen sein. Noch fehlen zum Beispiel die Fahrradparkhäuser und auch das alte Empfangsgebäude soll noch saniert werden. Die Gesamtkosten liegen bei mehr als 60 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 07:00 Uhr

