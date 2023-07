Stand: 13.07.2023 12:05 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Elmshorn: Autoliv schließt seinen Standort

Der Sicherheitsgurt und Airbaghersteller Autoliv schließt endgültigen seinen Standort in Elmshorn. Das wurde am Donnerstag den noch rund 500 Beschäftigten vor Ort mitgeteilt, heißt es in einer Presse-Erklärung. Der Autozulieferer hatte im vergangenen Jahr bereits seine Produktion abgewickelt und 200 Menschen entlassen. Laut Gewerkschaft gab es eine Vereinbarung mit dem Unternehmen bis Ende 2024 keine weiteren Stellen abzubauen. Die Produktentwicklung soll mit Anfang 2025 im Technologie-Center Elmshorn beendet werden - und in Teilen nach Dachau bei München umziehen. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2023 10:00 Uhr

Letzte Generation legt Flughafen lahm

Am Donnerstagmorgen war ab kurz vor sechs der Betrieb am Flughafen Hamburg eingestellt. Der Grund: Klimaaktivisten der letzten Generation hatten sich auf dem Rollfeld festgeklebt, das teilt die Gruppe in einer Pressemitteilung mit. Der Flughafen meldet, dass sich eine Gruppe von Personen unbefugt Zutritt zum Flughafengelände verschaffen habe. Fluggäste können sich auf der Internetseite des Flughafens über den Status ihres Flugs informieren. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2023 8:30 Uhr

Klimawandel-Recherche

Hitze, Dürre, Wassermangel, Starkregen oder Hochwasser - die Auswirkungen des Klimawandels beschäftigen mehr und mehr die Behörden, auch in Südholstein. Auf die Folgen des Klimawandels bereiten sich die Kreise Pinneberg, Segeberg und Stormarn unterschiedlich vor. Das hat jetzt eine groß angelegte Recherche von NDR, WDR, BR und dem Recherchenetzwerk Correctiv ergeben. Der Kreis Pinneberg hat schon einige Maßnahmen ergriffen. Um beispielsweise mit extremer Hitze besser klarzukommen, wurden nach Angaben des Kreises, Fassaden und Dächer begrünt. Zum Schutz vor Hochwasser und Starkregen wird das sogenannte Schwammstadt-Prinzip angewendet. Also Bäume gepflanzt, Flächen entsiegelt und Gewässer renaturiert. In Stormarn wurden zudem Überflutungsflächen geschaffen und erweitert. Der Kreis Segeberg sieht sich in der Zukunft zwar von extremer Trockenheit und Starkregen betroffen, hat dafür jedoch noch keine kreisweiten Maßnahmen ergriffen. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2023 8:30 Uhr

Acht Monate alter Säugling allein im Zug nach Sylt unterwegs

Ein acht Monate altes Baby im Kinderwagen ist in einem Zug Richtung Sylt eine Station lang ohne seine Mutter unterwegs gewesen. Die Mutter wollte am Mittwoch laut Polizei mit ihrem Kind am Bahnhof in Elmshorn (Kreis Pinneberg) in eine Regionalbahn steigen. Nachdem sie bereits den Kinderwagen samt dem Mädchen in den Waggon geschoben hatte, stieg sie nochmals aus, um ihr Fahrrad zu holen. In diesem Moment schlossen sich die Türen des Zuges und die Bahn fuhr ab. Die Bundespolizei konnte das Baby aber beim nächsten Halt in Itzehoe (Kreis Steinburg) wohlbehalten vom Zugbegleiter übernehmen. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2023 08:00 Uhr

Segeberger Forst: Erste Wolfswelpen seit 200 Jahren in SH

Im Segeberger Forst (Kreis Segeberg) sind die ersten Wolfswelpen in Schleswig-Holstein seit rund 200 Jahren gesichtet worden. Eine Fotofalle lichtete die beiden beim Spielen ab, wie das Umweltministerium berichtet. Die zwei Jungtiere sind etwa acht Wochen alt und werden aktuell noch von ihren Eltern versorgt. Dass sich noch mehr Wolfsrudel im Segeberger Forst ansiedeln, ist sehr unwahrscheinlich, erklärt Jens Matzen, Koordinator der Wolfsbetreuer in Schleswig-Holstein. Wolfsrudel beanspruchten nämlich Reviere von 150 bis 250 Quadratkilometer Fläche, so Matzen. Ob zu dem Rudel im Segeberger Forst noch mehr Wolfswelpen gehören, ist bisher noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2023 16:30 Uhr

