Gesundheit im Kreis Pinneberg: Kreisverwaltung stellt Studie vor

Um herauszufinden, wie es um die Gesundheit der Menschen im Kreis Pinneberg steht, hat die Kreisverwaltung eine etwa 200-seitige Studie in Auftrag gegeben. Demzufolge werden Männer im Kreis etwas älter als im bundesweiten Schnitt - etwa 78 Jahre. Frauen werden ungefähr 82 Jahre alt, liegen damit aber knapp unter dem deutschen Durchschnitt. Eine weitere Erkenntnis: Mehr als jedes zehnte Kind im Kreis ist bei Schuleintritt übergewichtig oder sogar adipös. Auffällig ist zudem, dass laut Studie jeder Zehnte im Laufe eines Jahres die Diagnose Depression gestellt bekommt. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2023 08:30 Uhr

Erneut Blitzeinschlag in Haus

In der vergangenen Nacht ist erneut ein Blitz in ein Haus eingeschlagen - diesmal in ein Einfamilienhaus in Quickborn (Kreis Pinneberg). Die Familie, die darin lebte, konnte sich ins Freie retten, der Dachstuhl brannte komplett aus. 70 Feuerwehrleute waren bis heute Morgen im Einsatz. Bereits am Montag war in Moorrege im Kreis Pinneberg ein Blitz in ein Reetdachhaus eingeschlagen, es ist komplett abgebrannt. Auch im Kreis Stormarn ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Feuer nach einem Blitzeinschlag ausgebrochen. Das denkmalgeschützte Reetdachthaus "Suck'sche Kate" in Glinde ist dabei bis auf die Grundmauern niedergebrannt. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2023 08:30 Uhr

Segeberger Forst: Erste Wolfswelpen seit 200 Jahren in SH

Im Segeberger Forst (Kreis Segeberg) sind die ersten Wolfswelpen in Schleswig-Holstein seit rund 200 Jahren gesichtet worden. Eine Fotofalle lichtete die beiden beim Spielen ab. Das berichtet der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag. Schon vor mehreren Wochen ist eine Wölfin mit stark vergrößerten Zitzen gesehen worden - seitdem wartete man darauf, dass der Nachwuchs aus dem Bau kommt. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2023 08:30 Uhr

