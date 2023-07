Stand: 11.07.2023 09:11 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Glinde: Reetdachhaus "Suk'sche Kate" abgebrannt

In Glinde im Kreis Stormarn ist in der Nacht ein unter Denkmal stehendes Reetdachhaus abgebrannt. Laut Rettungsleitstelle hatten Anwohner das Feuer an der "Suck'schen Kate" gemeldet. Kurz vor Mitternacht alarmierte die Leitstelle die Feuerwehren Glinde und Oststeinbek - die Einsatzkräfte brauchten etwa eineinhalb Stunden, um die Flammen zu löschen. Gegen 3 Uhr waren die letzten Nachlöscharbeiten erledigt - das Gebäude brannte komplett ab. Die Brandursache steht noch nicht fest. Das Denkmalgeschützte Gebäude stand schon längere Zeit leer und war immer wieder Thema in der Glinder Kommunalpolitik. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2023 08:30 Uhr

Großer Bruterfolg bei Weißstörchen

Im Kreis Pinneberg sind in diesem Jahr 70 Jungstörche aufgezogen worden, meldet die Arbeitsgemeinschaft "Störche im Norden". Das sind 15 mehr als im vergangenen Jahr. Das Besondere: Jedes Weißstorch-Brutpaar hat damit durchschnittlich über zwei Junge großgezogen - mehr als es bräuchte, um den Bestand zu halten. Gründe für den Erfolg seien unter anderem ein gutes Mäusejahr und damit viel Nahrung für die Störche. Außerdem fliegen immer mehr Störche statt nach Afrika nur noch bis nach Südfrankreich oder Portugal und kehren daher in besserer Form zurück. Im Kreis Segeberg gab es in diesem Jahr 116 Jungstörche, für Stormarn liegen noch keine Daten vor. Landesweit hat sich die Zahl der aufgezogenen Jungstörche von 660 auf 770 erhöht. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2023 08:30 Uhr

Moorrege: Hoher Sachschaden nach Reetdachhaus-Brand

Gestern hatte der Brand eines Reetdachhauses für einen großen Feuerwehreinsatz in Moorrege im Kreis Pinneberg gesorgt. Laut Polizei ist dabei ein Sachschaden von rund einer Million Euro entstanden. Vermutlich ist beim Gewitter am Montagmorgen ein Blitz in das Haus eingeschlagen. Etwa 200 Einsatzkräfte waren bis in den frühen Abend im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2023 08:30 Uhr

