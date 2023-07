Stand: 07.07.2023 09:04 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Verkehrs-Modellversuch für Wedels Innenstadt

In Wedel (Kreis Pinneberg) startet heute ein Modellversuch in der Innenstadt: die Bahnhofsstraße wird ab dem Vormittag zur Fahrradstraße. Autos sind vorerst zwar noch erlaubt, aber nur bei einer Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. Radfahrer und Fußgänger haben Vorfahrt. Laut Projektmanager Veit Krasnicki will die Stadt damit beispielsweise auf die Konkurrenz des Online-Handels für die Einkaufsstraße reagieren und auch auf veränderte Bedürfnisse. Menschen gingen nicht mehr nur in die Innenstadt, um einzukaufen, sondern auch, um sich aufzuhalten und Menschen zu treffen, so Krasnicki. "Und diese neuen Funktionen, die jetzt in den Innenstädten vorhanden sind, die müssen wir da einfach aufgreifen und uns in Zukunft da moderner aufstellen." Im Oktober soll ausgewertet werden, wie sich die Zahl der Autos, Fußgänger und Radfahrer verändert hat. Im kommenden Jahr soll die Straße dann komplett autofrei werden und so Platz für Sitzgelegenheiten und Veranstaltungen bieten. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2023 08:30 Uhr

Lernorte zu Natur und Umwelt mit Zertifikat ausgezeichnet

Praxisnah über Natur und Umwelt lernen, das können Kinder und Jugendliche außerhalb der Schule an verschiedenen Orten in Schleswig-Holstein. Genau solche hat das Bildungsministerium jetzt mit dem Zertifikat "norddeutsch und nachhaltig" ausgezeichnet. Darunter ist auch das Industriemuseum Elmshorn (Kreis Pinnneberg), das beispielsweise das Thema Industrialisierung mit dem Umgang mit Müll verbinde. Ebenfalls zum ersten Mal ausgezeichnet wurden das Deutsche Baumschulmuseum Pinneberg, das Umwelthaus Pinneberg in Rellingen und die Volkshochschule Halstenbek. Erneut zertifiziert wurde unter anderem das Stadtmuseum Norderstedt (Kreis Segeberg). | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2023 08:30 Uhr

Schleswig-Holsteiner bei Deutscher Schwimmmeisterschaft

In Berlin laufen seit Donnerstag die Deutschen Meisterschaften im Schwimmen. Auch schleswig-holsteinische Schwimmer sind mit dabei. Cornelius Jahn, der für den Ahrensburger TSV schwimmt, holte gestern bereits Silber im 200 Meter Rückenschwimmen. Bis Sonntag starten neben Jahn weitere Schwimmerinnen und Schwimmer unter anderem von der Schwimmgemeinschaft Wasserratten Norderstedt und dem Elmshorner MTV in Rücken-, Freistil und Schmetterlingsschwimmen. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2023 08:30 Uhr

