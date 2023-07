Stand: 06.07.2023 10:06 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

"Poly" sorgt für viele Einsätze in Südholstein

Sturmtief "Poly" hat am Mittwoch für viele Anrufe in den Einsatzleitstellen in Südholstein gesorgt. Allein im Kreis Pinneberg musste die Feuerwehr 78 Mal ausrücken. Im Kreis Segeberg gab es 60 Einsätze. Hauptsächlich mussten sich die Einsatzkräfte um heruntergefallene Äste und entwurzelte Bäume kümmern. DerBetrieb der Nordbahn musste deswegen zeitweise eingestellt werden. In Südholstein fahren inzwischen aber wieder alle Züge, so ein Sprecher. Der Stadtpark und das Strandbad in Norderstedt hingegen bleiben noch bis Donnerstagmittag geschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2023 8:30 Uhr

Tote Schildkröten in Müllsäcken gefunden

Nach dem Fund fünf toter Schildkröten, ermittelt die Polizei Elmshorn wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Eine Streife der Autobahnpolizei fand die Tiere in Bönningstedt (Kreis Pinneberg) in einem Graben - verpackt in mehreren Müllsäcken. Die Polizei bittet nun um Hinweise, wo die Schildkröten herkommen könnten. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2023 8:30 Uhr

Korpatsch eine Runde weiter in Wimbledon

Tennisprofi Tamara Korpatsch aus Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) hat mit ihrem Auftaktsieg in Wimbledon zum ersten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier die erste Runde überstanden. Sie setzte sich gegen die Kanadierin Carol Zhao mit 1:6, 6:4, 6:2 durch. Die 28-Jährige trifft nun auf Natalija Stevanovic aus Serbien. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2023 8:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

