Millionencoup in Norderstedter Sparkasse: Prozess-Erfolg für Kunden

Die Hamburger Sparkasse (Haspa) muss drei Kundinnen und Kunden ihrer Filiale in der Rathausallee in Norderstedt (Kreis Segeberg) deutlich mehr Schadenersatz zahlen als sie ursprünglich bereit war. Das hat das Hamburger Landgericht am Donnerstag entschieden. Einige Kundinnen und Kunden hatten die Haspa nach einem Einbruch verklagt, weil aus ihrer Sicht die Schließfächer nicht ausreichend gesichert waren. Das Gericht gab ihnen jetzt Recht. Nun soll die Sparkasse bis zu 110.000 Euro mehr pro Kläger zahlen. Ursprünglich wollte die Bank maximal 40.000 Euro zahlen, so hoch liegt die Haftungsgrenze in ihren Geschäftsbedingungen. Der Anwalt der Haspa erklärte, sehr wahrscheinlich in Berufung zu gehen. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2023 08:30 Uhr

AKN 2: Ersatzverkehr zwischen Ulzburg-Süd und Norderstedt Mitte

Auf der AKN-Linie 2 zwischen Ulzburg Süd und Norderstedt Mitte (Kreis Segeberg) ist von heute Abend an bis Dienstagmorgen ein Ersatzverkehr eingerichtet. Grund dafür sind Bauarbeiten an der Strecke. Das teilt das Eisenbahnunternehmen AKN mit. Die Fahrt mit den Ersatzbussen dauert etwa 20 Minuten länger, Fahrräder können nicht mitgenommen werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2023 08:30 Uhr

