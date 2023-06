Stand: 29.06.2023 10:51 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Millionencoup in Norderstedter Sparkasse: Urteil erwartet

Es war ein spektakulärer Einbruch im vergangenen Jahr in eine Haspa-Filiale in Norderstedt (Kreis Segeberg). Unbekannte hatten sich mit einem Kernbohrer Zugang zum Tresorraum verschafft und brachen mehr als 600 Schließfächer auf. Von der Beute in zweistelliger Millionenhöhe und den Tätern fehlt weiter jede Spur. Heute Nachmittag wird im Verfahren um Schadensersatz eine Entscheidung erwartet. Mehrere Betroffene hatten gegen die Haspa geklagt. Die Frage, die das Landgericht Hamburg vor allem beschäftigt: Hat die Haspa bei der Sicherung des Tresorraums ihre Pflichten verletzt? Aus Sicht des Klägeranwalts war die Sicherheitstechnik zu primitiv. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2023 08:30 Uhr

Feuer in Norderstedt

Auf dem Gelände eines ehemaligen Waldkindergartens in Norderstedt (Kreis Segeberg) hat es am Mittwochabend gebrannt. Der Qualm soll laut Hamburger Abendblatt bis zur Hamburger Stadtgrenze zu sehen gewesen sein. Die Feuerwehr rückte mit etwa 50 Einsatzkräften an und konnte den brennenden Schuppen nach zwei Stunden vollständig löschen. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2023 08:30 Uhr

Verspätete Nachtflüge wegen Air Defender

Die Luftwaffen-Übung Air Defender ist seit einer knappen Woche vorbei. Jetzt kritisiert, eine Bürgerinitiative gegen Fluglärm (BAW) die Auswirkungen auf die Bevölkerung: mehr verspätete Flüge in der Nacht bedeuteten auch mehr Lärm während der Schlafenszeit. BAW-Pressesprecher René Schwartz: "Während der zehn Nächte von Air Defender hat sich die Anzahl an Starts und Landungen nach 23 Uhr - also außerhalb der offiziellen Betriebszeit - am Hamburg Airport gegenüber dem Vergleichsjahr 2019 verdoppelt." Der Vorwurf: Die Planung von Bund und Flughafen sei auf Kosten der Anwohner gegangen. Der Hamburger Airport erklärt auf NDR-Nachfrage, dass insgesamt 19 verspätete Nachtflüge auf die Air Defender-Übung zurückzuführen seien. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2023 08:30 Uhr

