Neversdorfer See und Naturfreibad Moorrege wegen Blaualgen gesperrt

Im Neversdorfer See im Kreis Segeberg sind alle vier Badestellen wegen Blaualgen gesperrt. Das Ordnungsamt hatte in der vergangenen Woche eine starke Ausbreitung gemeldet. Trotz Regen und Wind sieht es laut dem Kreis nicht danach aus, dass das Badeverbot bald aufgehoben werden kann. Auch das Naturfreibad Oberglinde in Moorrege im Kreis Pinneberg ist wegen Blaualgen bis auf weiteres gesperrt. Blaualgen können giftig sein und zu Hautreizungen oder Übelkeit führen. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2023 08:30 Uhr

Noch keine Wolfswelpen in Segeberg gesichtet

Wolfsbetreuerinnen und -betreuer gehen davon aus, dass sich im Segeberger Forst das erste Wolfsrudel in Schleswig-Holstein angesiedelt hat. Ende Mai war dort eine Wölfin mit deutlich vergrößerten Zitzen in eine Fotofalle getappt. Die Welpen haben sich aber bislang nicht gezeigt, sagte Wolfsbetreuer Jens Matzen auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. Währenddessen hat die Landesregierung am Dienstag einem Gesetzesentwurf zugestimmt, um den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen. Der Schutzstatus bleibt bestehen, der Wolf unterliegt weiter einer ganzjährigen Schonzeit. Durch die Aufnahme in das Jagdrecht soll laut Landwirtschaftsministerium Rechtssicherheit für Jägerinnen und Jäger geschaffen werden, unter welchen Umständen sie sogenannte Problem-Wölfe töten können. Über das Gesetz muss der Landtag beraten. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2023 08:30 Uhr

Elmshorn: Seit März 220 Hinweise zu falsch entsorgtem Müll

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) können Menschen seit März per App oder im Internet Mängel und Schäden an die Stadt melden. In den ersten drei Monaten sind über den Mängel-Melder "Meldoo" knapp 220 Hinweise allein zu Müll eingegangen, so die Stadt. Auch kaputte Ampeln, Straßenlaternen oder Straßenschäden können eingetragen werden. Von insgesamt 430 Meldungen hat die Stadt mittlerweile rund 260 bearbeitet. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2023 08:30 Uhr

