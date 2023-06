Stand: 26.06.2023 09:56 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Tödlicher Badeunfall in Kaltenkirchen

Am Sonnabend hat es im Freizeitpark Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) einen tödlichen Badeunfall gegeben. Ein 30-Jähriger war dort in einem Baggersee baden gegangen und eine Stunde später tot aus dem Wasser geborgen worden. Die Feuerwehr weist daher noch einmal darauf hin, dass das Baden in diesem See verboten ist. Bereits in der Vergangenheit hatte es auf dem Areal tödliche Unfälle gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2023 08:30 Uhr

Special Olympics: 26 Medaillen für Sportlerinnen und Sportler aus SH

Am Sonntag sind in Berlin die Special Olympics World Games zu Ende gegangen. Die letzte Silbermedaille für Schleswig-Holstein holte 400-Meter-Läufer Jan Brückner aus Norderstedt (Kreis Segeberg). Am Freitag hatte das Unified Tennis Team aus Norderstedt zudem Gold geholt. Insgesamt 26 Medaillen gingen an Sportlerinnen und Sportler aus Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2023 08:30 Uhr

Viele Feuerwehreinsätze in Südholstein

Bei dem Großbrand auf einem Hof in Neuengörs im Kreis Segeberg sind am Sonnabend 200 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. Die Löscharbeiten dauerten über fünf Stunden. Einen weiteren Brand gab es Sonntag an der A7 bei Großenaspe (Kreis Segeberg). Dort brannte eine zwei Hektar große Fläche. Weil das Gelände nicht ans Wassernetz angeschlossen ist, nahmen die Einsatzkräfte auch einen mit Wasser befüllten Gülleanhänger zu Hilfe. Ebenfalls am Sonntag geriet ein Auto auf der A1 in Flammen, konnte allerdings schnell gelöscht werden. Die zuständige Feuerwehr kritisiert, dass Gaffer den Einsatz bei laufender Fahrt gefilmt hätten. In der Nacht zu Montag brachen außerdem gleich zwei Feuer in Uetersen (Kreis Pinneberg) aus: Ein Reetdachhaus und ein Sperrmüllhaufen brannten. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2023 08:30 Uhr

Uetersen: Reetdachhaus niedergebrannt

In der Nacht zum Montag ist in Uetersen im Kreis Pinneberg ein Reetdachhaus in Brand geraten und vollständig zerstört worden. Rund 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr waren nach Angaben der Leitstelle vor Ort, erst am Montagmorgen war das Feuer gelöscht. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer in der Straße Lohe kam, ist noch unklar. Eine Polizeisprecherin sagte NDR Schleswig-Holstein, Brandstiftung werde nicht ausgeschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2023 06:00 Uhr

