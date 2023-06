Stand: 20.06.2023 10:41 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Häusliche Gewalt: Hilfsangebote suchen neue Wege

Im Kreis Pinneberg steht ein Mann aus Uetersen seit Dienstag in Elmshorn vor Gericht. Die Anklage lautet dabei Körperverletzung in mindestens drei Fällen. Nach Angaben des weißen Rings ist die Anzahl der Übergriffe seit Corona im Kreis weiterhin hoch. Um Betroffenen möglichst niedrigschwellige Hilfsangebote zu machen, sollen nun auch in Frauenarztpraxen Flyer verteilt werden. Dort kämen Frauen häufig auch ohne ihre Männer hin, erklärte ein Sprecher des Weißen Rings. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2023 08:30 Uhr

Norderstedter Stadtwerke nach Bearbeitungsstau wieder geöffnet

Seit Dienstag ist das Service-Center der Stadtwerke Norderstedt (Kreis Segeberg) wieder geöffnet. Zuvor war das Kundenzentrum für vier Wochen geschlossen worden. Grund waren rund 5.000 Anträge zur Energiepreisbremse, welche zu einem Bearbeitungsstau geführt hatten, so ein Sprecher. Die Stadtwerke in Norderstedt versorgen rund 16.000 Haushalte mit Gas. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2023 08:30 Uhr

A7: Eine Verletzte bei Auffahrunfall bei Bad Bramstedt

Auf der A7 bei Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) hat sich am Montagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei hatte eine Autofahrerin dort einen Lkw übersehen und war auf das Fahrzeug aufgefahren. Sie wurde dabei verletzt. Unter anderem war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Autobahn war in Richtung Hamburg für eine Stunde voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2023 08:30

