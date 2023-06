Stand: 19.06.2023 09:42 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Medikamentenmangel belastet auch Ärzte

Der aktuelle Medikamentenmangel und die Suche nach verfügbaren Alternativen führen in Apotheken zu großem Mehraufwand. Vergangenen Mittwoch haben deshalb auch in Südholstein viele Apotheker protestiert. Doch auch viele Ärzte haben durch den Medikamentenmangel Probleme. Kinderarzt Joachim Köchling aus Bad Segeberg sagt: "Wir haben sehr viel Arbeit damit und wir kriegen häufig Rückrufe von den Apotheken. Manchmal kommen die Eltern auch wieder und holen sich da neue Rezepte ab." Dadurch komme es zu viel Mehrarbeit. Aktuell fehlen seit Monaten Antibiotika und Fiebersäfte für Kinder. Oft müssten Eltern mehrere Apotheken abklappern, so der Mediziner. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2023 08:30 Uhr

Schüler aus Tornesch qualifizieren sich für Roboter-Weltfinale

Zwei Schüler der Klaus-Groth-Schule in Tornesch (Kreis Pinneberg) haben sich beim Deutschlandfinale der "World Robot Olympiad" für das Weltfinale in Panama qualifiziert. Unter dem Teamnamen "Legocraft FI" haben die beiden Brüder in der Kategorie "Future Innovators" den dritten Platz belegt. Die Aufgabe war es ein Robotermodell mit Bezug zu Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Relevanz zu bauen. Die "World Robot Olympiad" ist ein Internationaler Wettbewerb für Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 19 Jahre. Das Weltfinale in Panama findet im November statt. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2023 08:30 Uhr

Schlachthof-Schließung in Bad Bramstedt bedeutet lange Transportwege

Nach der angekündigten Schließung des Vion Schlachthofs in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) kommt Kritik von Landwirten. Denn dadurch werden die Transportwege für viele Rinder deutlich länger. So auch für die Tiere von Landwirtin Ulrike Baus: "Wir wohnen jetzt hier in der Nähe von Neumünster, Bad Bramstedt ist um die Ecke. Wir fahren 45 Minuten. Würden wir wo anders hinfahren wären das bis zu vier Stunden. Und das hat nichts für mich mehr mit Tierwohl zu tun." Durch lange Transportwege steige der Stress und die Verletzungsgefahr der Tiere. Außerdem werden die Transportkosten höher. Der Schlachthof im Kreis Segeberg soll schon Ende Juli geschlossen werden. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2023 08:30 Uhr

