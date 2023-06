Stand: 16.06.2023 09:00 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Mädchen muss aus Schwimmbecken gerettet werden

Beim Schwimmunterricht der Gorch-Fock-Schule in Schenefeld (Kreis Pinneberg) ist ein 12-jähriges Mädchen in einem Wasserablauf stecken geblieben und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Laut Feuerwehr ging am Donnerstag um kurz vor 9 Uhr der Notruf ein, vorsorglich alarmierte die Leitstelle auch Taucher aus Itzehoe. Nach Angaben der Einsatzkräfte wurde ein Bein des Mädchens von dem Wasserablauf angesaugt. Die Schülerin habe ihren Kopf die ganze Zeit über Wasser halten können, hieß es. Nachdem einige Platten vom Beckenrand entfernt wurden, konnten die Einsatzkräfte das Mädchen befreien. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Schwimmhalle ist vorerst geschlossen. Techniker sollen die Anlage jetzt überprüfen. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2023 08:30 Uhr

Eichenprozessionsspinner in Garstedt eingenistet

In mehreren Bäumen in Norderstedt-Garstedt (Kreis Segeberg) hat sich der Eichenprozessionsspinner eingenistet. Die Stadt lässt die Nester jetzt fachgerecht entfernen. Betroffen ist die Straße Halloh in Richtung Bönningstedt. Spaziergänger oder Reiter sollen die Umgebung meiden. Die Haare der Raupen können beim Menschen zu Hautausschlag, Juckreiz oder sogar Atemproblemen führen. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2023 08:30 Uhr

Karl-May-Spiele: Erste Szenen mit Kostüm

Am Kalkberg in Bad Segeberg laufen die Vorbereitungen für die Premiere von "Winnetou 1 - Blutsbrüder" am kommenden Wochenende. Heute ist eine Art Vorpremiere, denn das Ensemble zeigt erste Szenen mit Kostümen und Spezialeffekten. Auch Hauptdarsteller Alexander Klaws freut sich bereits - vor allem auf die Premiere, die er im vergangenen Jahr wegen Corona aussetzen musste. Er hat den Winnetou bereits zwei Spielzeiten verkörpert. Insgesamt startet in diesem Jahr die 75. Saison am Kalkberg in Bad Segeberg. Die Bilder der ersten Szenen gibt es heute Abend um 19.30 Uhr im Schleswig-Holstein Magazin im NDR Fernsehen. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2023 08:30 Uhr

