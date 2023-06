Stand: 15.06.2023 10:56 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Brand einer Böschung an der A7 bei Kaltenkirchen

An der A7 bei Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) hat eine Böschung in der Nähe des Rastplatzes Moorkaten gebrannt. Zwischenzeitlich erstreckte sich das Feuer über einen Kilometer des Grünstreifens. Etwa 200 Einsatzkräfte waren nach Angaben der Feuerwehr vor Ort. Nach eineinhalb Stunden war das Feuer gelöscht. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2023 08:30 Uhr

Drogendealer-Bande festgenommen

In Hamburg und Pinneberg (Kreis Pinneberg) hat die Polizei mehrere Mitglieder einer mutmaßlichen Drogendealer-Bande festgenommen. Die insgesamt sieben Männer im Alter von 22 bis 35 Jahren sollen laut Polizei mit mehreren Hundert Kilogramm Betäubungsmitteln gehandelt haben. Bei einer Razzia in Pinneberg ebntdeckten die Drogenfahnder etwa 100 Kilogramm Marihuana. Bei weiteren Durchsuchungen in Hamburg und Schleswig-Holstein stellten sie außerdem 70.000 Euro und eine Schusswaffe sicher. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2023 08:30 Uhr

Raubüberfall in Bad Bramstedt: Prozess beginnt in Kiel

Wegen eines Raubüberfalls mit einem Buschmesser muss sich ab Donnerstag ein 58-jähriger Mann vor dem Kieler Landgericht verantworten. Der Angeklagte soll im Januar in einem Laden in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) zwei Mitarbeiterinnen mit dem 60 Zentimeter langen Messer bedroht und Geld gefordert haben. Er verließ den Laden mit 230 Euro. Die Polizei nahm ihn später fest - er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2023 08:30 Uhr

Bundesverdienstkreuz am Bande für zwei Südholsteiner

Zwei Südholsteiner werden am Donnerstag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) in Eckernförde mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Dieter Kaske aus Uetersen (Kreis Pinneberg) setzt sich schon lange für Kinder und Jugendliche in Sri Lanka ein. Kurt Stühm aus Reinbek im Kreis Stormarn wird für seine Arbeit bei der DLRG geehrt. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2023 08:30 Uhr

