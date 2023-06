Stand: 14.06.2023 10:20 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bundesweiter Protesttag: Auch in Südholstein bleiben viele Apotheken zu

Die Apotheker protestieren unter anderem für mehr Unterstützung bei Lieferengpässen. Die gebe es mittlerweile auch bei Standardmedikamenten, berichtet Christian Stolzenburg von der Erlen Apotheke in Ellerbek (Kreis Pinneberg): "Wir müssen versuchen Alternativen aufzutreiben, mit dem Arzt Rücksprache zu halten, dass wir eventuell auf was anderes ausweichen können - auf andere Wirkstoffe sogar. Dieses Management der Lieferengpässe braucht sehr viel Zeit und man ist kaum noch in der Lage, die Patienten wirklich so zu versorgen, wie es sich eigentlich gehört als Apotheker." Wegen steigender Anforderungen protestieren die Apotheker auch für eine bessere Vergütung. Notdienstapotheken haben heute wie gewohnt geöffnet. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2023 08:30 Uhr

Nach Messerangriff in Quickborn: Unterbringungsbefehl gegen Bruder des Opfers

Nach dem Messerangriff am Montag in Quickborn (Kreis Pinneberg), bei dem eine Frau lebensgefährlich verletzt wurde, hat die Staatsanwaltschaft gegen den Bruder der Frau einen sogenannten Unterbringungsbefehl erlassen. Dieser unterscheidet sich von einem Haftbefehl durch die Unterbringung beispielsweise in einem psychiatrischen Krankenhaus. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass der Mann schuldunfähig ist. Die 46-jährige Frau ist nach einer Notoperation mittlerweile außer Lebensgefahr. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2023 08:30 Uhr

Kreis Segeberg: Leitfaden für Migrationsbegeleitung

Wie können Geflüchtete gut begleitet werden - beim Ankommen, bei Behördengängen oder Arztterminen? Im Kreis Segeberg hat eine Gruppe Haupt- und Ehrenamtlicher aus der Geflüchtetenhilfe dazu jetzt einen neuen Leitfaden erstellt. Vorangegangen war eine Fortbildungsreihe mit Fachvorträgen zu Ausländerrecht und Erfahrungsberichten von Geflüchteten, so Julia Grigor von der Kreisberatungsstelle für ehrenamtliche Flüchtlingshilfe. Die Fortbildungsreihe fand zum ersten Mal statt und soll im Herbst fortgesetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.06.2023 | 08:30 Uhr