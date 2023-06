Stand: 13.06.2023 09:57 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Trockenheit in SH: Norderstedt und Kaltenkirchen verhängen Grillverbote

Seit Wochen hat es in der Region kaum geregnet. In Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) mussten gestern etwa 60 Einsatzkräfte einen größeren Flächenbrand löschen, verletzt wurde dabei laut Leitstelle niemand. Bereits vergangene Woche hatte die Stadt Kaltenkirchen wegen der Trockenheit ein Grillverbot im Freizeit- und Erholungspark verhängt. Auch im Norderstedter Stadtpark darf ab sofort nicht mehr gegrillt oder geraucht werden. Außerdem sollen laut Stadtpark Norderstedt GmbH keine leeren Glasflaschen oder Scherben liegen gelassen werden, weil durch den "Brennglaseffekt" Feuer ausbrechen können. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2023 08:30 Uhr

Flughafen Hamburg: Air Defender Übung sorgt für Verspätungen

Am Hamburger Airport mussten Passagiere am Montag zum Teil länger auf ihre Abflüge warten. Grund war die Militärübung Air Defender, die gestern gestartet ist. "Wir sehen zahlreiche Verspätungen, weil die Lufträume immer wieder gesperrt werden müssen", erklärt Flughafensprecherin Katja Bromm. Die Situation sei sehr dynamisch - Prognosen daher schwer möglich. "Eine so große Übung wie Air Defender hat es noch nie gegeben, es fehlen also die Erfahrungswerte", so Bromm weiter. Reisende sollen deshalb ihre Flüge genau im Blick halten und sich bei Fragen an ihre Airline wenden. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2023 08:30 Uhr

Special Olympics Athleten sind angekommen

In Norderstedt (Kreis Segeberg) und im Kreis Stormarn sind zahlreiche internationalen Sportlerinnen und Sportler, die an den Special Olympics teilnehmen, angekommen. Norderstedt ist Host-Town für die Norwegische Delegation, im Kreis Stormarn sind die Sportlerinnen und Sportler aus Tadschikistan zu Gast. Neben umfangreichen Trainingsmöglichkeiten findet in Bad Oldesloe zum Beispiel morgen ein Fackellauf mit der Special Olympics Flamme statt. Am Donnerstag reisen die Delegationen dann weiter nach Berlin, wo am Sonntag die World Games starten, an denen auch zahlreiche Sportlerinnen und Sportler aus Schleswig-Holstein teilnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2023 08:30 Uhr

