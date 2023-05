Stand: 22.05.2023 09:04 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Modellversuch soll Erzieher-Ausbildung attraktiver machen

Auch in Südholstein fehlen viele Fachkräfte in Kitas. Heute besuchen deshalb Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) und Bildungsministerin Karin Prien (CDU) eine Berufsschule in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn). Dort wollen sie unter anderem mit angehenden Erzieherinnen und Erziehern diskutieren, wie die Ausbildung attraktiver werden kann. Dafür startet in Stormarn ein Modellversuch: Bei der bezahlten Praxisintegrierten Ausbildung gehen Auszubildende mindestens einmal die Woche direkt an eine Kita, sammeln eigene Erfahrungen und entlasten die Erzieherinnen und Erzieher. Auch die Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistenz könnte profitieren, Bildungsministerin Karin Prien will ein ähnliches Modell in Aussicht stellen. Zwei Stunden lang wollen sich die beiden Ministerinnen an der Beruflichen Schule mit Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften unterhalten. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2023 08:30 Uhr

Norderstedt: Prozess gegen Paketboten

In Norderstedt (Kreis Segeberg) beginnt heute der Prozess gegen einen ehemaligen Paketboten. Im Frühjahr 2021 wurde dessen Arbeitgeber misstrauisch und durchsuchte das Zustellfahrzeug. In einem Hohlraum hinter der Verkleidung im Armaturenbrett sollen verschiedene ausgepackte Elektrogeräte gelagert haben. Und auch im Keller und im privaten Pkw des Angeklagten sollen Pakete gefunden worden sein. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2023 08:30 Uhr

Südholsteiner auf Treppchen bei Dressur-Derby

Felix Kneese aus Appen (Kreis Pinneberg) hat am Sonntag das Treppchen beim Dressurreiten erreicht. Der 42-Jährige startete beim traditionsreichen Dressur-Derby in Hamburg-Klein Flottbek, für das er sich schon am Donnerstag als Sieger des Grand Prix qualifizieren konnte. Der Südholsteiner musste sich nur Andrea Timpe aus Nordrhein-Westfalen und Mathilde Klaesson aus Norwegen geschlagen geben. Das Dressur-Reiten in Klein Flottbek ist einer von wenigen Wettkämpfen, in denen die Reiterinnen und Reiter nicht nur auf ihrem eigenen Pferd reiten, sondern auch auf den Pferden ihrer Konkurrenz. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2023 08:30 Uhr

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.05.2023 | 08:30 Uhr