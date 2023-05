Stand: 19.05.2023 09:55 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Experten untersuchen Meteoritenfund aus Elmshorn

Der 3,5-Kilogramm schwere Sensationsfund landete bei einer Elmshorner Familie, die das Stück jetzt Wissenschaftlern vom Arbeitskreis Meteore für Untersuchungen zur Verfügung stellt. Die Experten zeigten sich von den Dimensionen begeistert. Ende April waren in Elmshorn im Kreis Pinneberg mehrere Meteoritenteileeingeschlagen. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 09:30 Uhr

Himmelfahrt: Väter feiern eher ruhig

Der Himmelfahrtstag ist in der Region ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Meist ging es um Ruhestörung, Sachbeschädigung oder Streitereien. Die Leitstellen berichten lediglich von einigen Ruhestörungen oder Streitereien. Um größere Einsätze zu vermeiden waren an beliebten Treffpunkten von vornherein mehr Polizisten im Einsatz, beispielsweise am Segeberger See. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 8:30 Uhr

Jugendmedienfestival in Bad Segeberg

In Bad Segeberg (Kreis Segeberg) hat am Donnerstag das Jugendmedienfestival (JMF) begonnen. Rund 60 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 21 Jahren können in verschiedene Medienbereiche reinschnuppern. Es geht bei dem Festival auch um Medienkompetenz, wie Lisa Beusch vom JMF betont: um Faktenchecks, Fake News und in diesem Jahr auch den Umgang mit künstlicher Intelligenz. "Es gibt ja mittlerweile Bilder, die durchs Netz gehen, wo dann später rauskommt: Das war Fake, das existiert nicht. Und ich glaube, je mehr man das selber ausprobiert und ein Gefühl dafür bekommt, was alles möglich ist, umso mehr kommt man auch dahin, dass dann zu hinterfragen und zumindest sensibler mit Bildern, mit Texten umzugehen", so Beusch. Noch bis Sonntag erstellen die Jugendlichen ihre eigenen Filme, Radiosendungen und Artikel. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 8:30 Uhr

Felix Kneese aus Appen für Dressur-Derby qualifiziert

Der Appener (Kreis Pinneberg) Dressurreiter Felix Kneese hat sich in Klein Flottbek für das Deutsche Dressur Derby am Sonntag qualifiziert. Er gewann am Donnerstag den Grand Prix und tritt damit beim Derby an, dass traditionell mit Pferdewechsel ausgetragen wird. Heute steht unter anderem die zweite Qualifikation fürs Springderby an. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 8:30 Uhr

