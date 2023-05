Stand: 09.05.2023 10:23 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Ahrensburg: Mann in Hallenbad festgenommen

Wie jetzt bekannt wurde, soll es am vergangenen Wochenende in einem Hallenbad in Ahrensburg (Kreis Stormarn) zu sexuellem Missbrauch von Kindern gekommen sein. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei befanden sich am Samstagnachmittag mehrere fünf- bis zehnjährige Kinder sowie Erwachsene im Warmwasserbecken. Ein Kind erzählte seinem Vater, der Mann neben ihm habe es am Körper berührt. Bademeister und Eltern verständigten daraufhin die Polizei. Nach Eintreffen der Beamten gaben weitere Kinder an, von dem 53-jährigen Mann angefasst worden zu sein. Der Hamburger wurde vorläufig festgenommen, die Polizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2023 08:30 Uhr

Stromausfall in Bad Segeberg

In mehreren Stadtteilen Bad Segebergs (Kreis Segeberg) ist am Montagabend der Strom ausgefallen. Laut der Freiwilligen Feuerwehr waren 45 Trafostationen ausgefallen. Als Ursache vermutet die Feuerwehr einen Netzfehler in einer Mittelspannungsleitung. Wie es zu diesem Fehler kommen konnte, ist bisher nicht bekannt und soll am Dienstag geklärt werden. Nach etwa einer Stunde, gegen 22 Uhr, hatten die Haushalte in Bad Segeberg wieder Strom. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2023 08:30 Uhr

Personalmangel: Schwimmhalle in Glinde sagt Kurse ab

In Glinde im Kreis Stormarn müssen zurzeit viele Schwimmkurse abgesagt werden. Grund dafür ist, dass nicht ausreichen geschulte Hausmeister zur Verfügung stehen, die die Schwimmhalle aufschließen und die vorgeschriebenen regelmäßigen Wasserproben durchführen dürfen. Mindestens 90 Personen können daher aktuell nicht das Schwimmen lernen. Sowohl bei den Betroffenen als auch in der Politik ist der Ärger groß. Matthias Sacher, Vorsitzender des Kulturausschusses in Glinde berichtet, man habe in einem Bericht deutlich gemacht, dass "unverzüglich die Vorsituation wiederherzustellen ist". Gelder, um ein externes Unternehmen mit den regelmäßigen Wasserproben zu beauftragen, seien vorhanden, so Sacher. Außerdem stehe mindestens ein geeigneter Betrieb kurzfristig zur Verfügung. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2023 08:30 Uhr

