Stand: 05.05.2023 09:35 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bauarbeiten erschweren Löscharbeiten

Die Sperrung der Hans-Hermann-Kath-Brücke in Pinneberg hat den Einsatz am brennenden Hochhaus am Donnerstag erschwert. Da zur Zeit die wichtige Verbindungsbrücke gesperrt ist, hatten die Einsatzkräfte Sorge nicht rechtzeitig am Einsatzort zu sein, sagte ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes. Dort wurden nämlich noch Bewohnerinnen in dem völlig verrauchten Wohnungen vermutet. Zur Sicherheit wurden deshalb die Wehren aus Appen und Rellingen (beides Kreis Pinneberg) dazu gerufen. Am Einsatzort habe es Hilferufe im Treppenhaus gegeben, drei Wohnungen standen im Vollbrand. Sieben Menschen wurden verletzt. Das Erdgeschoss ist zum Teil nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen. Die Stadt hat Ersatzwohnungen zur Verfügung gestellt. | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2023 08:30 Uhr

Vandalismus in Glinde

In Glinde (Kreis Stormarn) ist eine Gedenktafel für NS-Zwangsarbeiter mit Farbe beschmiert worden. Das Mahnmal steht auf dem Gelände der Gemeinschaftsschule Wiesenfeld und wurde von Unbekannten mit blauer Farbe übergossen. Die Stadt zeigt sich erschüttert und hat den Bauhof mit der Reinigung beauftragt, so ein Sprecher. Ob es sich um eine politisch motivierte Tat handelt ist unklar. Die Tafel wurde erst vor einem halben Jahr aufgestellt und soll an die Zwangsarbeit Tausender im Kurbelwellenwerk Glinde erinnern. | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2023 08:30 Uhr

Nachwuchs im Wildpark Eekholt

Im Wildpark Eekholt sind die ersten Storchenküken geschlüpft - am vergangenen Sonntag zwei und am Mittwoch noch eins, heißt es von einer Tierpflegerin. Die Storchenbabys und ihre Eltern werden jetzt mit Fischbrei gefüttert und bis Juni in der Voliere aufgepäppelt. Laut Wildpark sind noch in weiteren Nestern Eier und sie rechnen in den nächsten Wochen mit noch mehr Nachwuchs. | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.05.2023 | 08:30 Uhr